12.12.2020
15:37
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Образование
Профессоры Парижского университета поздравляют АГИКИ с 20-летним юбилеем
В честь 20-летнего юбилея АГИКИ выпускники, друзья, коллеги, партнеры отправили свои видеопоздравления из разных уголков планеты.
Хотим поделиться поздравлением друзей @kafedradizaina_kuun_art Элуа и Франсуаз Винсент-Ферия из Франции.
Элуа Винсент-Ферия — профессор Парижского университета, Франсуаз Винсент-Ферия — профессор Страсбурского университета.
Благодарим наших друзей за теплые слова!
Фото: пресс-служба ФГБОУ ВО "АГИКИ"
Источник: пресс-служба ФГБОУ ВО "АГИКИ"
#АГИКИ#культура Якутии#Профессоры Парижского университета поздравляют АГИКИ с 20-летним юбилеем#Якутия
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