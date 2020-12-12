12.12.2020
15:37
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Образование

Профессоры Парижского университета поздравляют АГИКИ с 20-летним юбилеем

В честь 20-летнего юбилея АГИКИ выпускники, друзья, коллеги, партнеры отправили свои видеопоздравления из разных уголков планеты.

Хотим поделиться поздравлением друзей @kafedradizaina_kuun_art Элуа и Франсуаз Винсент-Ферия из Франции.

Элуа Винсент-Ферия — профессор Парижского университета, Франсуаз Винсент-Ферия — профессор Страсбурского университета.

Благодарим наших друзей за теплые слова!

Фото: пресс-служба ФГБОУ ВО "АГИКИ"
Источник: пресс-служба ФГБОУ ВО "АГИКИ"
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