Профессора Якутской ГСХА организовали профориентационную работу

Основной целью профориентационной работы является привлечение профессорско-преподавательского состава, студентов к активному участию в научно обоснованной системе мер по профессиональной ориентации молодежи, приведение образовательных потребностей абитуриентов в соответствие с рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода и создание условий для формирования ими обоснованных профессионально-образовательных планов. Профессора Якутской ГСХА Чугунов Афанасий Васильевич и Степанов Константин Максимович выехали в агрошколы Момского улуса.

Афанасий Васильевич, академик Академии наук РС(Я) рассказал о профилях и направлениях, реализуемых на факультете и в вузе, о возможностях и достижениях студентов во время учёбы в нашем вузе.

Всего на очной и заочной формах заслушали 117 докладов. Для учителей и педколлективу Индигирской, Соболохской агрошкол и Момской начальной школы прочитаны лекции по духовному воспитанию молодежи, даны мастер-классы по технологии якутской кухни, которые оказались очень кстати перед международным женским праздником.

Проведена профориентационная работа среди учащихся школ и сельской молодежи по вопросам подготовки агроспециальностям. Профессоров обрадовало то, что педагогический коллектив во главе директоров Индигирской, Соболохской агрошкол профессиональному выбору выпускников относится серьезно. В завершение работы коллектив школы от рук ученых получили только что изданный сборник научных трудов — агрочтений IV тома докладов учащихся.