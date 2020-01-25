Профессор Ульяна Винокурова – победитель премии «Якутянин года-2019. Якутск»

Обладателем гран-при общественной премии «Якутянин года-2019. Якутск» признана профессор, доктор наук, автор 28 республиканских законов, в том числе закона «О статусе столицы РС(Я) — города Якутска», обладатель почетного звания «Профессор-2019» Ульяна Винокурова.

25 января, в рамках Года поколений в Якутске, во Дворце детского творчества творчества им. Ф.И. Авдеевой состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодной общественной премии «Якутянин года-2019. Якутск».

Глава города Якутска Сардана Авксентьева приветствуя присутствующих отметила, что каждый из номинантов премии своим трудом, талантами и помыслами делает все, чтобы жизнь в городе была лучше, светлее, комфортнее для будущих поколений.

«Все номинанты уже вписали свои имена золотыми буквами в историю города Якутска, потому что их труд, общественную работу, их таланты и творческие успехи оценили самые главные люди – жители нашего города», — подчеркнула Сардана Владимировна.

Глава поблагодарила партнеров премии и всех номинантов. Среди них профессора и дворники, медики и учителя, спортсмены и люди, посвятившие свою жизнь работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и молодежью. Это люди, которые считают Якутск своим домом и делают свою работу не по долгу службы, а по зову сердца.

Несколько слов о тех, кто стал лауреатами общественной премии «Якутянин года-2019. Якутск».

Алексей и Афанасий Ушницкие, основатели компании «Майтона». Команда братьев Ушницких состоит из 750 человек, сейчас в Якутске ими создано более 400 рабочих мест. Ежемесячно оказывается благотворительная помощь нуждающимся, в частности, братья являются попечителями школы-интерната №34.

Карл Башарин, профессор, заслуженный деятель наук Якутии, доктор медицинских наук, обладатель почетного звания «Выдающийся деятель Всемирного трезвеннического движения», академик Российской академии естествознания, Петровской академии наук и искусств, Академии духовности Якутии, академик и вице-президент Международной академии трезвости, ректор Народного университета трезвого здорового образа жизни.

Леонид Павлов и Чингиз Степанов, основатели современных методик в сфере оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению. В 2019 году они внедрили стентирование подвздошных артерий. Совместно с врачами-онкологами был сделан новый шаг в лечении рака печени в Якутии: впервые провели процедуру химиоэмболизации. В ноябре в Национальном центре медицины прошли первые операции по лечению нарушений ритма сердца с использованием инновационного криобаллона — при помощи метода «лечения холодом» (криоаблация).

Николай Мартынов, основатель проекта «Арена 31», где молодежь и подростки самостоятельно реализуют собственные проекты. Уникальность проекта заключается в поддержке любых инициатив молодых людей, что дает эффект позитивного поведения в обществе, развития личностного потенциала, воспитания высокоэффективного поколения.

Инна Скрябина, заместитель председателя Всероссийской организации родителей детей-инвалидов по Якутии, организатор работы с детьми с аутизмом. Инна Валерьевна планомерно занимается проблемой аутизма в Якутии, работает в студии «Вырастайка» для детей с аутизмом и задержкой психоречевого развития.

Владимир Федоров, меценат и общественный деятель, в период его работы первым заместителем главы Якутска было проведено масштабное оснащение пожарными сигнализациями деревянных домов и установка выгребных ям в 17 квартале. При вхождении страны в мусорную реформу Федоров инициировал акцию по бесплатному приему мусора на полигон от населения.

Обладателем гран-при общественной премии «Якутянин года-2019. Якутск» признана профессор, доктор наук Ульяна Винокурова. Ульяна Алексеевна является автором и соавтором 28 республиканских законов, в том числе закона «О статусе столицы Республики Саха (Якутия) — города Якутска», 24 монографий, соорганизатором единственного в мире Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН РФ и Арктического института культуры и искусств, обладателем почетного звания «Профессор-2019», присвоенного организацией «Всероссийское профессорское собрание», золотой медали Евразийской организации за разработку проекта «Арктическая циркумполярная цивилизация». В 2019 году в качестве члена Общественного совета по культуре города Якутска Ульяна Алексеевна продвигала имидж Якутска как культурной столицы Арктики в Финляндии, Швеции, Исландии, Польше, Казани, Санкт-Петербурге, Москве и во многих улусах республики.

«Когда Сардана Владимировна участвовала в выборах, ее лозунгом было «всё решает человек». И сегодня номинантами премии являются именно те общественные деятели, супер-профессионалы, которые не щадя своего личного времени и ресурсов, стараются творить добро и улучшить нашу жизнь своей любовью к человеку! Вот какова основная концепция этой премии», — сказала обладатель гран-при Ульяна Винокурова.

Все номинанты отмечены дипломами от имени главы города Сарданы Авксентьевой, лауреатам вручены медали из серебра, предоставленные и изготовленные по уникальным эскизам мастерами ювелирной компании «Киэргэ» — партнера общественной премии. Медаль обладателя гран-при украшена семью вставками из бриллиантов. Наряду с ювелирной компанией, партнерами общественной премии «Якутянин года-2019. Якутск» выступили международный сервис перевозок «inDriver» и компания «Салгын Кут».

Общественная премия «Якутянин года. Якутск» учреждается ежегодно для выявления современных героев среди жителей города с целью популяризации и стимулирования социально-значимых поступков, а также для поощрения горожан, внесших существенный вклад в развитие Якутска. Учредителями премии являются городской портал Ykt.ru, журнал «Журфикс», газета «Якутск Вечерний», ЯРОД «Воспитание – всем обществом». Председатель оргкомитета общественной премии – глава города Якутска Сардана Авксентьева.