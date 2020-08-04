Профессор Неустроев: В Якутске можно построить биофармацевтический завод

С 2000 года в Якутске налажено экспериментальное производство пробиотика «Сахабактисубтил» — высокоэффективного препарата для профилактики и лечения диареи новорожденных телят и поросят, способствующего повышению иммунитета и увеличению прироста живой массы у молодняка. В настоящее время этот препарат, разработанный в Якутском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, применяется в 9 регионах России.

Кроме того, в Якутском НИИ сельского хозяйства выделено уже 9 штаммов микроорганизмов, на основе которых можно производить вакцины, пробиотики, различные закваски для кисломолочных продуктов, кормовые добавки и ферменты.

«Мы выделили первые микроорганизмы в 1998 году и у нас в Якутске можно построить полноценный Биофармацевтический завод, разработки, патенты, лицензии у нас есть», — отмечает доктор ветеринарных наук, профессор Михаил НЕУСТРОЕВ. Об открытии микроорганизмов он сообщил еще в 2005 году на выставке «Экспо», проходившей в Харбине (КНР). Китайские биотехнологи очень заинтересовались этими микроорганизмами, однако существующие в нашей стране строгие запреты не позволили якутским ученым реализовать выделенные штаммы. Поэтому китайцы приобрели подобные штаммы в США, и уже через 8 лет открыли в Китае 5 ферментных заводов. Сегодня Россия вынуждена покупать ферменты в Китае, потому что отечественное производство не способно удовлетворить существующий спрос на кормовые добавки.

К сожалению, налаженное производство «Сахабактисубтила» находится под угрозой закрытия. По новым требованиям Россельхознадзора, цех по производству лекарственных средств должен отвечать очень жестким требованиям, согласно которым в помещении должно быть не только чисто, но и должна быть отлажена система фильтрации воздуха, полы и потолки должны быть гладкими, без швов. Как отмечает Михаил Неустроев, на реконструкцию производственного цеха Якутского НИИ сельского хозяйства — обособленного подразделения ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» требуется порядка 35 миллионов рублей. Если же реконструкция выполнена не будет, то производство пробиотика будет остановлено.

В Якутии широко распространено табунное коневодство и все, кто имеет отношение к этой сфере знают, что жеребята у кобыл в суровых климатических условиях Севера рождаются не ежегодно, что очень часто у них происходят выкидыши и мертворождения. «Деловой выход жеребят составляет на сегодня 47%, тогда как о рентабельности можно говорить при деловом выходе, составляющем не менее 70%», — сообщает Михаил Неустроев. Основной причиной низкого объема воспроизводства поголовья лошадей является широкое распространение таких инфекционных болезней как мыт, ринопневмония и сальмонеллезный аборт лошадей, против которых в ЯНИИСХ уже разработаны действенные вакцины. Широкому распространению данных инфекций способствует якутский климат. Микроорганизмы прекрасно сохраняются в холоде, ведь холод их консервирует, подчеркивает профессор Неустроев. Вакцинация от этих инфекционных заболеваний способна значительно повысить рождаемость жеребят. В республиканском бюджете следует предусмотреть массовую вакцинацию лошадей, а также реконструкцию производственного цеха ЯНИИСХ или строительство здания для Биофармацевтического завода в Якутске, резюмирует Михаил Петрович.

Своя биофарминдустрия, подчеркивает профессор Неустроев, это такая же реальность сегодняшних дней, как и якутские IT-технологии, получившие международные признание. Подробное интервью с Михаилом Неустроевым смотрите на канале Алексея Пудова: https://youtu.be/Lz_jix1t8GQ

Справка:

Неустроев Михаил Петрович — доктор ветеринарных наук, профессор. В 1976 году окончил сельскохозяйственный факультет Якутского Государственного университета. В 1980 году одним из первых в России защитил диссертацию по проблеме клеточной иммунологии на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук, а в 1997 году в г. Новосибирске им защищена докторская диссертация. Является автором более 500 научных работ, в том числе 43 патентов на изобретение.

Под руководством Михаила Неустроева впервые научно обоснована и предложена специфическая профилактика сальмонеллезного аборта лошадей, совместно с сотрудниками лаборатории им предложен препарат «Сахабактисубтил», используемый сегодня в 9 регионах России.

Ученым впервые выделены и идентифицированы штаммы бактерий рода Bacillus из останков мамонтов и шерстистого носорога, которые депонированы во Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственной микробиологии.

Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники.