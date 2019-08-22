Профессор Кембриджа Айталина Азарова: Мышление как способность менять реальность в жизни





Знакомьтесь, гостья SakhaLife – наша землячка Айталина АЗАРОВА, доктор политологии, PhD, профессор Кембриджского университета. Она поделилась своим мнением, каково это, быть женщиной-ученым, как в Кембридже создаются одинаковые условия для абитуриентов из богатых и обычных семей, и об уникальных открытиях нового века в области мышления, которые позволяют менять жизнь человека за короткое время.

— Айталина Андреевна, Как можно получить работу в Кэмбриджском университете? Где до этого вы работали, в каких университетах?

— Я работала в России, в частности, Институте региональной экономики в Якутске, затем в Центрально-Европейском университете в Будапеште и вот теперь в Кембриджcком университете.

Во-первых, пользуясь случаем, выражаю благодарность коллегам в Институте региональной экономики, которые всесторонне поддержали меня во время работы старшим научным сотрудником и членом Ученого Совета. Это Егор Григорьевич ЕГОРОВ, Василий Тимофеевич ЦАРЕВ, Эдуард Иванович ЕФРЕМОВ, Татьяна Поликарповна ЕГОРОВА, Светлана Александровна СУКНЕВА и Туйара Николаевна ГАВРИЛЬЕВА.

Центрально-Европейский университет, хотя и находился в Венгрии, соответствовал системе образования американских университетов. Я окончила там магистратуру и докторантуру на факультете политических наук и получила степень доктора наук в политологии. Уже на магистерском уровне я проявила интерес к количественным способам анализа, статистике и network science. Совместно с одним из самых влиятельных теоретиков статистики профессором Томашем РУДАШЕМ я продвигала использование Бейсианских методов статистического анализа в анализе социальных процессов. Я выступала главным исследователем в ряде проектов и выиграла несколько престижных грантов, в частности International Policy Fellowship. Также я работала в университетском отделе институциональных исследований, старшим исследователем.

В конце 2014 года меня пригласили работать в Кембридж.

Кембридж — исключительный в своем роде город и университет: это жемчужина средневековой архитектуры, один из древнейших очагов знания во всем мире и в то же время лучший в Европе университет на настоящее время. Он входит в так называемую Рассел группу из 24 британских университетов, ориентированных на проведение исследования мирового класса. Эта группа производит две трети от всего объема исследовательской работы в Великобритании. В Кембридже жили и работали 117 Нобелевских лауреатов, это почти в 4 раза больше, чем российских и советских лауреатов, вместе взятых.

Я работаю на факультете социологии с 2015 до 2019 года как Research Associate, а с 2019 как Affiliated Researcher. В качестве лидера аналитической группы опубликовала серию статей в рейтинговых научных изданиях, в частности, в журнале Ланцет, самом престижном в мире медицинском журнале. Кроме меня, только одному россиянину удалось опубликоваться там дважды – профессору Георгию ЗАРИДЗЕ, директору института онкогенеза в Москве.

Моя группа занималась исследованиями в области здравоохранения в странах Восточной Европы, в частности мы работали над проблемой объяснения катастрофического снижения уровня жизни в России в 1990-х и смогли предложить и доказать гипотезу о связи уровня здоровья со скоростью социальных и политических изменений. Эта тема продолжает будоражить умы лучших ученых мира, относительно недавно БХАТТАЧАРЬЯ опубликовал свою статью в «Американском Экономическом журнале», где выдвинул теорию о том, что высокая смертность в 90-ые — это отложенные смерти тех, кто выжил во второй половине 80-ых в результате Горбачевской антиалкогольной кампании. Я и мой соавтор Ларри КИНГ смогли опровергнуть эту гипотезу с помощью его же данных, а также повторив его анализ на аналогичной базе данных.

— Что отличает университетскую среду в Великобритании?

— Одна из главных тем, которые волнуют многих в Кембридже и вообще в британских университетах – эта тема равенства, предоставления равных возможностей и исключение скрытой дискриминации. Мы привыкли думать о Кембридже как об элитном университете. Да, конечно, в него попадают лучшие из лучших . Во многих случаях ученик должен ещё в школе доказать, что он достоин учится в Кембридже или Оксфорде.

Но в Кембридже есть особый механизм для того, чтоб у учеников из небогатых и богатых семей были равные возможности – так, проходной балл устанавливается индивидуально – он выше для учеников т. н. публичных (на самом деле частных) школ как Итона, Винчестера, Тонбриджа или Харроу, и ниже для выпускников государственных школ. Таким образом, тем, кто получил меньше знаний, но тем не менее мотивирован и одарен, даются такие же возможности для поступления, как и для детей богатых родителей, которые получили образцовое обучение.

Обучение в университете недешево, от 15 до 35 тысяч фунтов стерлингов в год. Чтобы дать возможность студентам со скромными финансовыми возможностями учиться в Кембридже, создан целый ряд фондов. Талантливый студент может получить грант, частично или полностью покрывающий свои затраты на обучение и проживание.

Другая приоритетная тема в Кембриджском университете – тема равенства полов и устранения гендерной дискриминации.

Я с 2015 года работаю в Кембридже и могу сказать, что на первый взгляд кажется, что количество женщин и мужчин примерно одинаково как среди студентов, так и среди преподавателей. Но все не так однозначно. Кембриджский и Оксфордский университеты очень долго ‘держали оборону’ против женщин. Только в 1947 женщины получили право на диплом. То есть из 810 лет существования Кембриджского университета, 738 лет только мужчины имели право иметь диплом Кембриджа.

Сейчас процент приема девушек в Кембридже на 4% меньше, чем юношей: 48 на 52. Разница невелика, и в принципе не должна вызывать беспокойства. Но если посмотреть на долю женщин в профессорском составе, то разница огромна: 78 % профессоров в Великобритании – мужчины.

— Может быть, женщины просто не хотят заниматься наукой так глубоко как мужчины?

— Такой аргумент в какой-то степени правомерен, да, многие женщины добровольно выбирают семью и детей, нежели полное погружение в научную деятельность. Во многом такой выбор или-или происходит потому, что совмещать науку и семью было почти невозможно.

Наука многие столетия считалась прерогативой мужчин, недаром 97% всех Нобелевских лауреатов в науке – мужчины.

Такой перекос, конечно, искусственен. В течение столетий женщины, которые могли бы быть отличными исследователями, профессорами, не могли этого делать, потому что были вынуждены заниматься семьей и отказываться от научной карьеры.

Если мужчина достигал успеха, то в обязанности жены негласно входило помогать и предоставлять возможность сосредоточиться на творчестве, приносить им завтрак и кофе, делать так, чтоб дети им не мешали. Жена Карла МАРКСА Дженни фон ВЕСТФАЛЛЕН выживала в нищете с тремя детьми, пока он проводил дни в тишине и роскоши уединения в Британском музее. Марта ФРЕЙД выкладывала одежду Зигмунда каждое утро и даже наносила пасту на его зубную щетку. МАЛЕР просто запретил своей жене, тоже талантливому композитору Алме, писать музыку, мотивируя это тем, что одного композитора в семье достаточно.

Научные исследования требуют полной отдачи, многочасовой концентрации на предмете. В этом смысле я полностью согласна с социологом Джоя МИСРА. Она и ее коллеги обнаружили, что среди профессуры мужчины и женщины проводили примерно одинаковое количество времени на рабочем месте. Но время женщин на работе было раздроблено, и они больше времени тратили на организационные вопросы, наставничество и обучение. Мужчины же не были так часто прерываемы в своих занятиях наукой и могли посвятить время глубокому обдумыванию и исследованию. Они чаще публиковались и делали себе имя, продвигались по карьерной лестнице и распространяли свои идеи в мире, то есть были более успешными.





— Кто вас вдохновляет? Видимо, женщины-ученые?

— Меня всегда вдохновляли женщины-ученые, которые идут намного впереди своего поколения: их открытия резко расширяют горизонты изведанного и возможного. Такой была Мария СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ в прошлом веке, такова Френсис АРНОЛЬД в веке нынешнем.

Френсис разработала технологию, которая позволяет вносить изменения в саму спираль ДНК, где закодирована информация для воспроизводства клетки, еще в 1993 году, более четверти века назад. В то время направленная эволюция клетки, когда за несколько недель можно было воспроизвести эволюционный процесс, который занял бы в естественной среде миллионы или даже миллиарды лет, казался фантастикой. Это было поистине революционное открытие. Ее эксперимент: направленная эволюции клетки спродуцировала новые, ранее не существовавшие энзимы — белки, которые ускоряют химические реакции и могут быть использованы в самых разных целях. В результате исследований клетка начинала производить новые биологических стройматериалы – базу для новых лекарств, новых видов экологически чистого биотоплива и многое другое.

— Над чем вы сейчас работаете?

— С апреля этого года я сотрудничаю с российской компанией Super Ego, разработчиком Master Kit — являюсь ответственным исследователем двух крупномасштабных клинических исследованиях в России и Венгрии. Фокус наших исследований — воздействие методики на мышление через снижение симптомов тревожности и депрессии. Есть предварительная договоренность с Королевским Колледжем психиатров в Лондоне о сертификации метода Master Kit в Соединенном Королевстве. Мы выбрали этот аспект из всего многообразия факторов положительного влияния методики на мышление, так как, во-первых, проблема ментального здоровья постепенно выходит на первый план во всей мировой системе здравоохранения. И, во-вторых, многочисленные научные исследования показали ощутимый положительный эффект от применения методики по шкале депрессии Бека. Я вижу параллели в методике Дарьи ТРУТНЕВОЙ с методом Нобелевского лауреата Френсис Арнольд: обе методики помогают в миллионы раз ускорить естественные природные процессы. Если Арнольд ускоряет эволюцию естественного отбора на уровне ДНК клетки, Трутнева ускоряет трансформационные процессы в мышлении. Те процессы трансформации ментальных установок, которые в естественных условиях могут занять годы, с помощью методики могут протекать в течение нескольких минут.

— Апгрейд мозга? Как вообще можно измерить эффективность мышления?

— Я считаю, что критерием эффективности мышления является наша способность менять реальность. Если то, как человек думает, позволяет ему решать сложные жизненные задачи, которые перед ним стоят, добиваться целей, которые он считает важными, строить теплые отношения с близкими, то мы можем заключить, что этот человек обладает прокачанным интеллектом, в том числе эмоциональным.

В современном мире при прочих равных, кто-то всегда оказывается успешнее других, даже несмотря на наличие стартовых условий.

Критично то, что мозг формирует модель реальности, которая оказывается интересней, эффективней, многофакторней, чем у других. Сейчас, в эпоху искусственного интеллекта это сфера развития мозговых потенциалов человека становится все более востребованной, как в России так и за рубежом.

Возник концепт так называемой дефолт-системы (default Mode Network) мозга, системы, которую невозможно контролировать сознательными усилиями, и которая отвечает за огромную часть активности мозга. Одним из таких инструментов прокачки мышления, именно этой ее части, выступает инновационный продукт Master Kit, в основе которого лежит методика Дарьи Трутневой. Master Kit — практический инструмент, который позволяет строить максимально эффективные модели реальности через тренинг тех структур мышления, которые отвечают за формирование реальности.

Очень рада, что автор методики Дарья Трутнева приезжает в мой родной Якутск 24-25 августа. Я думаю, нашим людям будет очень интересно и полезно встретиться с автором этого метода и услышать все из первых уст.

Программа мероприятий с Дарьей Трутневой в Якутске здесь https://masterkit-ykt.ru

Подробнее о методике здесь: https://master-kit.info/masterkitglobal

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