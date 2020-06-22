Профессор исторического факультета: Становится актуальным сохранить историческую память о Победе

Сегодня вся страна отдает дань уважения тем, кто пожертвовав собой в Великой Отечественной войне, смог подарить мир и свободу своим потомкам. Как рассказала ЯСИА профессор исторического факультета Северо-Восточного федерального университета Саассылана Сивцева, в последние годы принижаются роль и значение страны в Великой Победе над фашизмом ради политической выгоды. Поэтому важным направлением становится сохранение исторической памяти о Победе и ее передаче следующим поколениям.

Одной из самых трагических дат в истории страны является 22 июня 1941 года, когда нам пришлось отстаивать свою независимость в войне с Германией и ее сателлитами. Началась кровопролитная Великая Отечественная война, унёсшая жизни более 26 миллионов человек. Понадобилось долгих четыре года, чтобы отстоять свое право на жизнь.

Как рассказала профессор исторического факультета СВФУ Саассылана Сивцева, людские потери Якутии в этой войне оказались сопоставимы с потерями всего Советского Союза — около 13%. «Такая сухая цифра… Но горечь утрат родных и близких людей и сегодня остается вместе с нами. Более 14,8% населения республики было мобилизовано на фронт. Почти каждый третий трудоспособный был призван. Общие безвозвратные потери на фронтах могли составить более половины всех призванных, что объясняется широкой мобилизацией в самом начале войны, когда потери нашей армии были особенно тяжелы. Число без вести пропавших, предположительно, могло составить от 13,1 до 19,8 тысяч человек», — говорит Саассылана Иннокентьевна.

На алтарь Победы положили свои жизни и оставшиеся в тылу. «Все для фронта! Все для Победы!» — теплилось в их сердцах и внушало надежду на скорейшее окончание войны. Находясь в сложных экономических условиях (мобилизация всех сил на отпор врага, неурожай, засуха, голод, накануне войны — вторая волна сплошной коллективизации, поселкования), почти каждый четвертый житель сельской местности республики так и не смог дожить до Дня Победы.

Но, невзирая на колоссальные человеческие жертвы, понесенные во время войны, и освобождение от немецко-фашистского порабощения, на западе сегодня запущен процесс пересмотра роли и значения Советского Союза в разгроме захватчиков. Особенно ярко это проявилось в твите американского президента Дональда Трампа, который, поздравляя жителей США с победой над фашизмом, не упомянул в качестве победителей СССР. По его мнению, только благодаря усилиям США и Великобритании удалось достичь триумфа.

«Сегодня, по сути, идет информационная война. Данное высказывание Дональда Трампа из этого же ряда, имеющее цель уменьшить, умалить роль и значение Советского Союза в разгроме немецко-фашистских захватчиков и освобождении стран Европы от фашизма. Таким «выпадом» Трамп пытается заявить о ведущей роли США в мире», — отмечает эксперт.

Многие согласятся с тем, что память о Великой Отечественной войне и воинах-победителях скрепляет весь многонациональный народ России, который гордился, гордится и будет гордиться славной, но трагической страницей в своей истории.

Профессор подчеркивает, что сегодня перед исследователями стоит сложная и ответственная задача — объективно изучить и правдиво описать историю Великой Отечественной войны, несмотря на «неудобные» её аспекты. В прошлом этого не было сделано и на это были причины — проводимая в СССР политика «замалчивания» (как людских потерь, так и проведенных в 1941-1945 годах неудачных военных операций и др.), а также недоступность архивных материалов (лишь с конца 1980-х годов можно было исследователям получить доступ к архивным документам, открыто писать и выражать свою точку зрения).

«Несмотря на всю трагичность и неоднозначность событий и фактов Великой Отечественной войны, мы должны понимать, что это, прежде всего, славная страница нашей истории. Мы по праву должны ею гордиться, гордиться миссией страны-Освободителя, страны-Победителя! И сегодня для нас становится особенно актуальным сохранить славную историческую память о Великой Победе и передать поколениям, идущим на смену. Победа в информационной войне нам жизненно необходима. Речь идет, по сути, о будущем России, сохранении страны», — резюмировала Саассылана Иннокентьевна.

Ссылка: http://ysia.ru/professor-istoricheskogo-fakultea-stanovitsya-aktualnym-sohranit-istoricheskuyu-pamyat-o-pobede/