Профессор Игорь Пурлик: Онкологи, стремящиеся к победам

«Радует и техническое оснащение Якутского онкодиспансера, и качество работы его докторов», – так резюмировал свои впечатления от знакомства с онкослужбой региона профессор, главный внештатный специалист по патологической анатомии Томской области, д.м.н. Игорь ПУРЛИК. На этой неделе он провел в Якутске научно-практическую школу «Морфологическая диагностика в онкологии», организованную Якутским онкодиспансером при содействии Минздрава РС(Я).

Как считает Игорь Пурлик, первый опыт проведения такой учебы в очно-дистанционном режиме оказался вполне успешным.

— Хорошо, что участниками конференции, которая была организована очень четко, стали и медики из районов. Это вообще очень удачный формат обучения, позволяющий привлечь к разговору врачей самых разных специальностей. Тем более, что и наши доклады, посвященные новым методам диагностики рака, основаны на мультидисциплинарном подходе, с прицелом на реализацию в практическом здравоохранении. Надеюсь, что прозвучавшая информация была интересна не только узкому кругу специалистов – цитологам и патоморфологам, но и врачам других специальностей, – сказал Игорь Леонидович.

Достаточно позитивным, заметил он, оказалось знакомство и с самим диспансером. Профессор Пурлик провел обход ряда отделений, побывал в оперблоке, где шли операции, осмотрел оборудование ЯРОД и т.д.

— Уровень технического оснащения онкодиспансера радует, как впрочем, и качество работы якутских онкологов: хирургов, эндоскопистов и т.д. Коллектив ЯРОД преимущественно молодой, но в то же время опытный. Я бы сказал, это доктора, стремящиеся к победам, – сказал он. – Хороший уровень продемонстрировали специалисты диагностического блока: цитологи, патологоанатомы и др. Внедряя современные методы исследований, они многого достигли в ранней диагностике предопухолевых и опухолевых процессов.

Весьма высоко Игорь Пурлик оценил и техническое оснащение Якутского онкодиспансера.