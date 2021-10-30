Профессор Эhээ Дьыл представляет воссозданный облик якутского Быка Холода!
Профессор, доктор биологических наук, первый якутский писатель-фантаст и он же новогодний персонаж Эhээ Дьыл Гавриил УГАРОВ представил в своем фейсбуке воссожданный им облик якутского Быка Зимы и Холода. Получилась смесь из быка, мамонта и лося.
— НӨРҮӨН НӨРГҮ!
В ЯКУТИЮ ИДЕТ ЦИКЛОН, И ОН НАЧИНАЕТ ВЫТЕСНЯТЬ АНТИЦИКЛОНЫ. ТЕМПЕРАТУРА С ПЛЮСОВОГО УЖЕ УПАЛА ДО -6 ДО -8 ГРАДУСОВ МОРОЗА ПО ШКАЛЕ УГАРОВА. ЭТО СВЯЗАНО С АКТИВИЗАЦИЕЙ БЫКА ЭҺЭЭ ДЬЫЛА — ДУХА ХОЛОДА. У НЕГО ЧЕШУТСЯ ЧЕРЕНКИ РОГОВ, ТАК КАК ПЕРВЫЙ РОГ ДОЛЖЕН ПОЯВИТЬСЯ УЖЕ СКРО — 8 НОЯБРЯ И С ЭТОГО ВРЕМЕНИ В ЯКУТИИ И АРКТИКЕ ЗАМЕТНО ПОХОЛОДАЕТ.
СЕГОДНЯ Я ХОЧУ ПРЕЗЕНТОВАТЬ ВАМ НОВЫЙ, ВОССОЗДАННЫЙ ОБЛИК БЫКА ЭҺЭЭ ДЬЫЛА ИЛИ ДУХА ХОЛОДА.
ЭТИМ ЛЕТОМ НАМИ ВОССОЗДАН ОБЛИК БЫКА ЭҺЭЭ ДЬЫЛА ИЛИ ДУХА ХОЛОДА. ОН СОВСЕМ НЕ ТАКОЙ, КАКИМ ДОСЕЛЕ ЕГО ПРЕДСТАВЛЯЮТ МНОГИЕ ЯКУТЯНЕ, ТО ЕСТЬ НЕ ПОХОЖ НА ОБЫЧНОГО БЫКА С ОГРОМНЫМИ РОГАМИ, КОТОРЫЕ ИСТОЧАЮТ ЖУТКИЙ ХОЛОД.
Я ДОЛГО ДУМАЛ НАД ТЕМ, ЧТО НАРОД САХА, КОТОРЫЙ СОЗДАЛ ШЕДЕВР УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА — ОЛОНХО, НЕ МОГ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДУХА ХОЛОДА В ВИДЕ ОБЫЧНОГО ДОМАШНЕГО БЫКА, ХОТЯ И С ОГРОМНЫМИ РОГАМИ. ПРЕДКИ НАШИ НАВЕРНО ПРЕДСТАВЛЯЛИ ЕГО В ВИДЕ СКАЗОЧНОГО СУЩЕСТВА, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПОХОЖЕГО НА МАМОНТА ИЛИ, КАК ЕГО НАЗЫВАЛИ ПРЕДКИ, ВОДЯНОГО БЫКА, НО С ПРИЧУДАМИ.
СОЗДАННЫЙ НАМИ ОБЛИК ДУХА ХОЛОДА , НА НАШ ВЗГЛЯД, ОЧЕНЬ КОЛОРИТНЫЙ, ЭТО ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ГИБРИД МАМОНТА, БЫКА И ЛОСЯ! У ЭТОГО СКАЗОЧНОГО БЫКА ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОГРОМНЫЕ РОГА. ОДНАКО ЭТИ РОГА НЕОБЫЧНЫЕ, А ДВОЙНЫЕ, БЫЧЬИ РОГА СОВМЕЩЕНЫ С РОГАМИ ЛОСЯ.
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ПО СОХРАНИВШЕЙСЯ ЛЕГЕНДЕ, У ДУХА ХОЛОДА ВЕСНОЙ РОГА ВЫПАДАЮТ, А У ОБЫЧНОГО БЫКА ОНИ СОХРАНЯЮТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ. А ВОТ РОГА ЛОСЯ, СОВМЕЩЕННЫЕ С РОГАМИ БЫКА, ОБЪЯСНЯЮТ ЭТУ ЗАГАДКУ — ОНИ ВЕСНОЙ ТАКЖЕ ВЫПАДАЮТ, КАК У ОБЫЧНОГО ЛОСЯ, НО ВМЕСТЕ С РОГАМИ БЫКА!
НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНО БУДЕТ СМУЩАТЬ УВЕСИСТЫЕ ЯИЧКИ, В СВИСАЮЩЕЙСЯ МОШОНКЕ, КОТОРЫЕ В ДННОМ СЛУЧАЕ, СИМВОЛИЗИРУЮТ МУЖЕСТВЕННОСТЬ И ВЛАСТНОСТЬ ДУХА ХОЛОДА ИЛИ БЫКА ЭҺЭЭ ДЬЫЛА.
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, МНЕ БЫК — ДУХ ХОЛОДА ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ.
МНЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЧТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ЕМУ ВОЗМОЖНО ГРОЗИТ ПЕРСПЕКТИВА СТАТЬ БРЕНДОМ, СИМВОЛОМ ЯКУТИИ И АРКТИКИ, КАК САМОГО ХОЛОДНОГО МЕСТА В МИРЕ.
СЕГОДНЯ В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ САХА — ЯКУТСКЕ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ШКАЛЕ УГАРОВА -8°U — -10°U ГРАДУСОВ МОРОЗА.
Когда будете выходить на улицу, рекомендуем всегда ориентироваться на шкалу Угарова.
Берегите себя!
Пусть Айыы Тойон Таҥара (Бог) поможет Вам во всех Ваших делах!
Тускуо! Оом!
+7 (999) 174-67-82