Профессор Башарин о земледелии как инструменте этнокультурной модернизации

К 100-летию образования ЯАССР

В этом году общественность нашей республики отмечает и 110-летие видного ученого, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР и ЯАССР — Георгия Прокопьевича БАШАРИНА.

Его фундаментальная двухтомная монография «История аграрных отношений в Якутии (60-е годы XVIII – середина XIX в.)», являясь весомым вкладом в российскую культуру, косвенно обозначила философские вопросы этнокультурной модернизации, актуальной сегодня в эпоху мировой геоэкономической реструктуризации. За ней последовал не менее актуальный и занимательный монографический труд «История земледелия в Якутии (XVII в. – 1917 г.)». В указанных работах не только воссоздана история якутского земледелия, но красной линией намечена стратегия развития материальной культуры коренных народов Севера, без которой трудно говорить о самодостаточности их культур. Им научно обоснована идея необходимости развития земледелия в современной Якутии, являющегося базисом государственной и региональной продовольственной безопасности и производства товарной продукции премиум-класса. Известно, что сложившийся экономический уклад Якутии сырьевой, с неразвитой логистикой и зависимостью от внешнего завоза, отсутствием самообеспечения продовольствием, высокозатратностью хозяйствования в силу природно-климатических условий по праву рождает вопрос о принятых для Севера и Арктики установок хозяйствования, которые должны быть склонны к эколого-гуманитарному осмыслению экономической парадигмы, когда конечной целью региона становится экологическая безопасность (Глазьев С.Ю. Созидание Арктики для созидания Евразии // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2018. № 3 (25). С. 10-11.) и сохранение социокультурного капитала народов, гармонично освоивших огромные по площади и экстремальные по природно-климатическим условиям территории.

Модернизация советской эпохи в парадигме европейского модерна приводила к выхолащиванию этнокультур России, у которых метафизические основания их духовной культуры и традиционные хозяйственные занятия были системно переплетены. Считаем, на настоящем этапе развития российской государственности особую роль должна сыграть идея культурного федерализма, понимаемая системой дифференцированных хозяйственных и социокультурных Программ развития регионов, испытывающих сегодня этнокультурный ренессанс. В них культура обретает роль экономического капитала, а для многонациональной России может реализоваться в форме социокультурной экономики (Аузан А. Социокультурная экономика // Наука и инновации. 2017. №2 (168). С. 4-10.).

Воссоздав историю земледелия в Ленском крае, профессор Башарин обосновал его как новую основную отрасль сельского хозяйства коренных народов Якутии. Башарин сделал вывод, что главным средством производства у номадов является не скот, а земля. Сегодня в связи с идеей полной продовольственной безопасности страны и республики, его выводы звучат жизненно необходимыми.

Вплоть до середины 80-х годов находились клеветники-анонимы, продолжавшие доказывать наличие «извращений» и «ошибок» в монографиях профессора Башарина. Но историческая правда и законы истории ставят все на свои места. Г.П. Башарин добился полной реабилитации не только своего имени, но и имен духовных лидеров народа — Алексея КУЛАКОВСКОГО, Анемподиста СОФРОНОВА и Николая НЕУСТРОЕВА.

Георгий Башарин всегда был убежден, что добрая воля народов в совместном хозяйствовании является источником социального развития. Единство многонациональной культуры России, о которой много говорил Георгий Башарин, представляется нам в органически освоенном модерне, означающем — освоенном на своих собственных этнокультурных основаниях. Это условие становится одновременно источником саморазвития и формирования единого культурного пространства России, когда каждая культура дополняет и обогащает ее по-своему уникально, с единым конечным результатом — императивами нравственности и бытия, понимаемого как налаживание межкультурного контакта посредством усилия становления человеческого в человеке.

С философских позиций оценки его научных исследований нужно отметить, что смысл кропотливых и исторически важных исследований можно трактовать как обоснование наличия внутреннего модернизационного потенциала культуры коренных народов Якутии. Без четверти три сотни лет тяжелейшего земледельческого труда многонациональным крестьянством получен конструктивный результат — рентабельное рыночное земледелие на территории «вечной» мерзлоты. Этот результат стал новой жемчужиной человеческой культуры северо-востока Евразии, наряду с самым северным в мире табунным коневодством, оленеводством и якутским скотоводством. Введенный им понятийный аппарат в форме «географического оптимизма и пессимизма» установил критериальные границы возможности по культурной адаптации и перенесения передового инокультурного опыта и усложнения прогрессивной материальной этнокультуры. Сегодня мы воочию убедились, что вполне рентабельно круглогодично выращивать свежие и экологичные овощи, а массовая огородническая культура, наконец распространившаяся среди коренных народов Якутии, поражает своими результатами. Растет в якутских селах почти все, вплоть до винограда и лимонов, однако промышленное производство спектра зерновых, являющееся не только способом получения уникальной по биохимическим качествам товарной муки и хлеба для питания человека (см. подробнее: https://youtu.be/m-zpR_uZT7U ), но полезнейшей кормовой добавкой для животноводства, пока не получила нового дыхания.

Сегодня его выводы относительно лишь аграрной культуры с учетом геополитических, цивилизационных и экологических вызовов, несут высокую социально-культурную значимость. На днях, исследователи Якутского НИИ сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова должны посвятить этой теме специальные заседания.

Предлагаем посмотреть 11-минутный сюжет о судьбе и творчестве профессора Георгия Прокопьевича Башарина, сделанный на основе материалов, находящихся в открытом доступе в интернет, на ютьюб-канале (который может быть в скором времени заблокирован) и пока «капризном» рутьюб: