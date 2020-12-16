Профессор АГИКИ получил престижную премию!

Редакция и редколлегия научного альманаха «Традиционная культура» поздравила доктора искусствоведения, профессора кафедры искусствоведения Арктического государственного института культуры и искусств, члена редколлегии журнала, известного этномузыколога, лауреата Международной премии имени Ф. Коидзуми Юрия Ильича ШЕЙКИНА с присуждением общенациональной премии «Профессор года» в номинации «Культурология и искусствоведение».

Премия учреждена Общероссийской общественной организацией «Российское профессорское собрание» за выдающиеся научные результаты в области образования и науки в целях сохранения и дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения выдающихся научных и педагогических работников, работающих в научных организациях или образовательных организациях высшего образования.

«Традиционная культура» — российское периодическое издание, посвященное вопросам комплексного изучения народной культуры: поэтическому и прозаическому фольклору, музыкальному искусству, художественно-декоративным промыслам, духовным и обрядовым практикам, в том числе в их современных формах, а также социокультурной проблематике жизни народа. Научный альманах входит в Перечень ВАК рецензируемых научных изданий.

Коллектив, профессорско-педагогический состав и студенты Арктического государственного института культуры и искусств присоединяются к поздравлениям и желают дорогому Юрию Ильичу крепкого здоровья, дальнейших успехов в профессиональной сфере и научных достижениях, а также реализации всех задуманных идей и целей!