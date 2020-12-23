Профессор АГАТУ лучший научный руководитель агрошкол Арктики

18 декабря состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии республиканского конкурса на звание «Лучший научный руководитель агрошкол Республики Саха (Якутия)».

Конкурс проведен с целью выявления и поощрения лучших научных руководителей общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы агротехнологической направленности в Республике Саха (Якутия). Организатор — ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные якутяне».

Победителем в номинации «Лучший научный руководитель агрошкол Арктических улусов» стал Степанов Константин Максимович.

В этом году Степанову Константину Максимовичу исполнилось 55 лет. Он является профессором кафедры пищевой технологии и индустрии питания Арктического ГАТУ, доктором сельскохозяйственных наук, Заслуженным деятелем науки РС(Я). Константин Максимович ведет целенаправленную работу по популяризации научных результатов и привлечения внимания широкой общественности к проблемам и приоритетам обеспечения населению качественными и безопасными пищевыми продуктами и повышении культуры питания. Ведет многолетнюю работу с агрошколами с охватом северных улусов. Постоянно проводит лекции, тренинг семинары, мастер классы, вебинары, частый гость передач НВК Саха и радио Тэтим.