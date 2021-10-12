Профессор Афанасий Чугунов презентовал монографию о развитии скотоводства в Якутии

Профессор, доктор сельскохозяйственных наук Афанасий Чугунов представил свою монографию «Научные и прикладные основы развития скотоводства Республики Саха (Якутия)». Презентация прошла в Академии наук республики.

В монографии профессора изложены итоги многолетних исследований по изучению современного состояния и задачи развития скотоводства в Якутии, направления селекционно-племенной работы, отражены показатели питательной ценности молочно-мясной продукции, обобщены итоги длительных стационарных исследований механизмов адаптации организма местных пород скота к специфическим суровым климато-хозяйственным условиям разведения, меры по охране их генофонда, а также акклиматизации завезенного поголовья крупного рогатого скота.

Работа посвящена научным работникам, аспирантам, специалистам, а также в качестве учебного пособия студентам высшего и среднего аграрного образования, ССУЗ, учащимся СОШ агротехнологической направленности.

В I часть монографии включены результаты исследований, посвященные задачам прикладного (производственного) скотоводства республики – продуктивность и пути ее повышения, задачи породообразования и селекционно-племенной работы, воспроизводства, состава молочной и мясной продукции, их экологическая оценка.

Во II части труда отражены результаты собственных стационарных научных исследований автора выполненные в 70-80г.г. ХХ века по эколого-физиологическим механизмам адаптации организма продуктивного скота в условиях республики, последующие исследования, связанные с проблемой акклиматизации пород в климато-хозяйственных скотоводческих условиях Якутии (начало XXI века). Кроме того, включены заметки по вопросам перспективы завоза культурных пород скота из-за предела региона, также результаты физиолого-биохимических, генетических исследований в популяциях местных пород, и задачи охраны их генофонда.