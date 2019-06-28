Профессионалы «Водоканала» соревнуются в мастерстве

В АО «Водоканал» традиционно высокое внимание уделяют профессиональной подготовке своих специалистов. Выявляют и поощряют лучших в своем деле через участие в конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии». Очередные состязания профессионалов состоялись накануне. Свое мастерство показывали слесари, водители и сварщики.

Первыми экспертной комиссии демонстрировали свои знания и навыки слесари. По два представителя Ремонтно-механического цеха, Службы канализования, Службы водоснабжения и комплекса водозаборных сооружений сначала прошли тест на владение теорией, а затем подтвердили свои познания во время выполнения практического задания — сборки задвижки.

Водители предприятия выясняли, кто из них досконально знает правила дорожного движения, быстрее всех преодолеет на автомобиле полосу препятствий и профессиональнее справляется с разбором колеса от грузовика. На старт вышли пять водителей Автотранспортного цеха «Водоканала». И если с теоретической частью все участники справились примерно одинаково, то разница во времени, за которое водители справлялись с практикой, была ощутимой.

Завершающим этапом стала оценка профессионализма сварщиков. Сначала пятеро специалистов, представляющих разные цеха и службы предприятия, ответили на 20 вопросов теоретической части испытания. А затем показали свои навыки в сварочных работах. Оценивались время выполнения задания, аккуратность сварочного шва и его надежность — не появится ли на месте сварки протечка при подаче в трубу воды под давлением.

По итогам профессиональных состязаний экспертная комиссия определила по 3 лучших специалиста. Их имена огласят во время проведения национального праздника Ысыах на территории АО «Водоканал» в местности Ус Хатын.