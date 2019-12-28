Профессиональное, культурное и спортивное. Водоканал Якутска подписал меморандум о сотрудничестве

Подписание документа прошло в Иркутске. Свои подписи поставили представители водоканалов из Якутска, Читы, Иркутска, Улан-Удэ и даже столицы Монголии — Улан-Батора.

Со стороны АО «Водоканал» г. Якутска документ подписал главный инженер Андрей АММОСОВ. «Это первый, но очень важный шаг на пути поиска эффективных решений многих схожих проблем, стоящих перед отраслью. Обмен опытом, знаниями и технологиями позволит вывести на новый качественный уровень выполнение наших главных задач – снабжения людей чистой питьевой водой, и сохранения экологического благополучия при ее возвращении в природу», — отметил представитель якутского предприятия. Аммосов также добавил, что в рамках меморандума не менее важно установление добрых человеческих отношений между сотрудниками предприятий – жителями Сибири, Дальнего Востока и дружественной Монголии.

Меморандум предполагает сотрудничество не только в профессиональных вопросах. Среди пунктов документа — организация культурных и спортивных мероприятий. Уже летом следующего года представители подписавших меморандум сторон встретятся в Улан-Баторе. В столице Монголии планируют обменяться опытом, познакомиться с культурой зарубежной страны и провести соревнования среди предприятий.