Профессиональная помощь от ветеринарной клиники «Айболит»

Ежегодно, 30 ноября, отмечается Всемирный день домашних животных.

Главная цель этого знаменательного дня – развить чувство ответственности в

людях, за взятое когда-то живое существо и в очередной раз напомнить о

том, что они несут ответственность за тех, кого приручили.



Несмотря на то, что животные наделены лучшими, как нам кажется,

физическими характеристиками, любая их травма не обойдется без помощи

специального врача. При осмотре или лечении питомцев нужны не столько

профессиональные навыки, сколько особый, чуткий подход. Не стоит

забывать, что домашним животным, так же, как и людям, необходим

плановый профилактический осмотр врача, а также ежегодная

профилактическая вакцинация.



Домашним животным оказывают помощь в ветеринарной клинике

«Айболит» Арктического ГАТУ.

«Очень важно знать о своём животном всё, что возможно. Где оно отдыхает,

сколько раз ходит в туалет, есть ли неприятный запах от кожи, изменилось ли

поведение животного и многое другое. Нельзя забывать, что признак,

который вам кажется обычным, может являться симптомом врождённого

заболевания», — говорит Николай Тарабукин, заведующий ветеринарной

клиникой.



После того, как анамнез собран, ветеринарный врач-терапевт проводит

осмотр животного. Практически всегда имеет смысл провести полный

осмотр, так как многие симптомы могут быть вызваны самыми разными

патологиями (например, у истинной рвоты более тридцати причин, к каждой

из которых требуется свой подход).

Как правило, поставить диагноз только на основании анамнеза и

клинического осмотра животного невозможно. Требуются дополнительные и

лабораторные исследования. Большую часть таких исследований можно

провести, не выходя с территории факультета ветеринарной медицины.



Такие исследования включают в себя микроскопию образцов (например,

выделений из ушей), общий анализ крови, УЗИ, ЭКГ, и много другое. Все эти

исследования позволяют подтвердить или исключить диагнозы и поставить

правильный. А также проводятся снятие зубного камня с помощью

ультразвукового аппарата «СКАЛЯР», мониторинг сердечной деятельности

при операциях портативным аппаратом «Пульсометр».

В клинике «Айболит» проводят операции различной сложности, в том числе

кастрацию и стерилизацию домашних и сельскохозяйственных животных,

операции на желудочно-кишечном тракте (любой сложности), оперативное

лечение грыж, удаление новообразований, пластические операции

(купирование ушей и хвоста, закрытие раневых дефектов), остеосинтезы и

многое другое. В клинике также можно приобрести лекарственные препараты и предметы ухода за животными.