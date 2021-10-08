Профессионал и наставник Олег Эбериус

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Олег Эбериус – начальник группы подстанций Айхальского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго», профессионал со стажем работы в энергетике более 40 лет.

В Айхальский РЭС он пришёл в феврале 1996 года. Начав мастером, в 2000 году был назначен начальником группы подстанций, с тех пор и работает в этой должности. В подчинении у него – 37 человек, они обслуживают 21 подстанцию. Ответственность большая – энергетики обеспечивают электроэнергией не только население поселка Айхал и города Удачный, но еще и расположенные в них объекты алмазодобывающей промышленности.

К персоналу группы предъявляются высокие требования. Важное значение имеет уровень профессиональной подготовки. Олег Александрович, обладая огромным багажом знаний и богатым опытом, уделяет этому вопросу максимум внимания. Он сам проверяет знания молодых работников, считает: каждый, кто пришел в энергетику, должен пройти все ступени, начать с работы в ремонтной группе. Из состава ремонтного персонала наставник подготовил не одного дежурного электромонтера.

«За прошедшие годы персонал группы сменился практически полностью. Готовые профессионалы не приходили, каждого приходилось учить месяцами. Жаль, когда подготовленный к самостоятельной работе человек уходит в другую организацию. И приходится снова искать ребят, которые готовы учиться, которые будут читать нужную литературу, вникать во все, задавать вопросы», — говорит Олег Александрович.

Среди тех, кого растил Эбериус, — начальник Айхальского РЭС Владимир Тюбаев, заместитель начальника Сергей Сапилкин, мастер группы подстанций Андрей Буяров, инженер по оперативной работе Динар Галиахметов, старший мастер высоковольтного участка Александр Артюхов.

Рассказывает Динар Галиахметов: «Олег Александрович отлично ориентируется в различных направлениях нашей работы. Досконально знает технологию ремонта и эксплуатации электрооборудования 110, 220 кВ, оборудования распределительных сетей в условиях Крайнего Севера. Строгий и требовательный, справедливый и внимательный к подчиненным. Я попал под его начало в 2009 году, когда поступил электрослесарем по ремонту электрооборудования. Он всех нас учил, как преподаватель, в вузах так не учат. Через год я уже готовился на дежурного электромонтера оперативно-выездной бригады, в 2017 году – на инженера по оперативной работе».

В этом году исполнилось четверть века, как Олег Эбериус работает в Айхальском РЭС. На днях коллеги поздравили его с 60-летием. Он энергичен, полон сил и нацелен работать дальше.

«Я счастливый человек – с удовольствием иду на работу. Радует, когда ребята оканчивают институт, когда продвигаются по служебной лестнице, повышают квалификацию. А пожелать хочу всем крепкого здоровья, удачи и благополучия в семьях».