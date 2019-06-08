«Профалмаз» выиграл эстафету и общекомандный зачет в плавании

Спортсмены профсоюза работников ПАО «АЛРОСА» стали обладателями трех золотых медалей Спартакиады трудящихся Якутии

Соревнования по плаванию проходили в течение двух дней, 7 и 8 июня в плавательном бассейне «Самородок». На дорожки вышли спортсмены из 16 команд. Честь каждого профсоюза защищали четверо пловцов – двое мужчин и две женщины.

«Даже не ожидала, что на Спартакиаде профсоюзов спортсмены будут показывать столь высокие результаты, — поделилась впечатлениями от турнира главный судья соревнований Галина Мазур. – Особенно впечатлили пловцы из алмазной столицы Якутии. Они показали очень высокую подготовленность, были техничны и даже профессиональны. Они стали победителями в эстафете в заключительный день, где мужчины состязались в заплыве на 100 метров, а девушки плавали на дистанцию в 25 метров. Еще две золотые медали они уверенно завоевали в личных зачетах. То же самое можно сказать о других призерах турнира. По сравнению с прошедшей Спартакиадой пловцы показали гораздо лучшие результаты.

Вообще соревнования прошли на высоком организационном уровне. Мы приготовили даже видеозаписи заплывов, с тем, чтобы прибегнуть к их помощи при спорных ситуациях. Но они не понадобились. Судьи отработали очень четко и слаженно. Все прошло баз каких-либо заминок».

Второе место в общекомандном зачете заняли представители команды Якутской республиканской общественной организации «Всероссийского Электропрофсоюза». На третью ступень пьедестала почета поднялись пловцы из сборной профсоюза работников физической культуры и спорта.