08.07.2020
12:47
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Финансы

Проездные в Якутске продлят

Действие проездных билетов на общественный транспорт Якутска продлят после снятия ограничений.


Пользоваться проездными билетами на общественный транспорт жители Якутска смогут после полного снятия режима ограничений. 

В соответствии с указом главы республики от 1 июля 2020 года, на территории региона до 14 июля продлены меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Алмазэргиэнбанк напоминает, что проездные билеты на общественный транспорт Якутска следует сохранить, они будут автоматически продлены в первый день после окончания периода ограничений на оставшиеся дни по состоянию на 30 марта. Таким образом, можно будет израсходовать неиспользованные поездки.

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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