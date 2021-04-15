15.04.2021
17:13
239
Якутия
Проезд закрыт!
ГКУ «Управтодор РС(Я)» сообщает, что с 15 апреля закрываются ледовые автозимники через реку Лену в направлениях Хатассы — Павловск и Кангалассы — Соттинцы.
Согласно приказу ведомства, на ледовых переправах «11-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена» и «Кангалассы — Соттинцы» дорожникам предписано установить информационные щиты, дорожные знаки «Въезд запрещен» на съездах к ледовым автозимникам.
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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