Проезд закрыт!

ГКУ «Управтодор РС(Я)» сообщает, что с 15 апреля закрываются ледовые автозимники через реку Лену в направлениях Хатассы — Павловск и Кангалассы — Соттинцы. Согласно приказу ведомства, на ледовых переправах «11-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена» и «Кангалассы — Соттинцы» дорожникам предписано установить информационные щиты, дорожные знаки «Въезд запрещен» на съездах к ледовым автозимникам.



Фото: Управление автодорог РС(Я) Источник: Управление автодорог РС(Я)

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