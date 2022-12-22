Проезд в автобусах Якутска предложили повысить до 45 рублей

В рамках модернизации системы общественного транспорта Союз автоперевозчиков Якутска предложил окружной администрации повысить стоимость проезда в автобусах до 45 рублей. Об этом заявил мэр столицы Евгений Григорьев во время пресс-конференции, сообщает ЯСИА.

Инициатива «СоюзАвто» обосновывается тем, что стоимость содержания общественного транспорта становится дороже, включая топливо, запчасти. «Общественный транспорт является одной из самых острых проблем города Якутска. Несмотря на то, что в этом году были введены в строй 100 новых автобусов, этого не хватает. Огромные суммы уходят на их содержание, дорожает топливо, дорожают запчасти. Если мы хотим ездить на хороших автобусах, чтобы их становилось больше, а водители получали достойную оплату труда, необходимо повышать тариф на проезд. С таким предложением к нам обратились из «СоюзАвто». Я все-таки считаю, что это очень резкий скачок, и необходимо оставаться в рамках инфляции. Конечно, это не итоговое решение, мы ещё будем работать над этим вопросом», — отметил Евгений Григорьев.

Также мэр рассказал о будущих изменениях в маршрутах автобусов. «Маршруты, по которым наши автобусы ездят, были составлены еще в 90-х годах. В связи с тем, что город активно расширяется, мы проводим научно-исследовательскую работу, которая в течение года смотрит пассажиропоток по всему городу. По данным результатам станет понятно, какие маршруты действительно нужны людям, а с какого маршрута чаще всего пересаживаются. Будет чётко сформировано понятие, каким должен быть общественный транспорт в Якутске. Исходя из этого, мы сделаем новые маршруты для автобусов», — подчеркнул Евгений Григорьев. По словам мэра, результаты научно-исследовательской работы для формирования новых автобусных маршрутов станут известны уже к концу первого квартала 2023 года.