09.08.2019
16:57
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Якутск

Проезд по мосту через Шестаковку в селе Пригородном — перекрыт

Проезд по мосту через Шестаковку в селе Пригородном перекрыт до 31 октября. Схема объезда

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с проведением строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильного через р. Шестаковка в с. Пригородный» в рамках приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проезд по мостовому переходу перекрыт для движения транспортных средств и пешеходов до 31 октября 2019 года.

Проезд осуществляется по объездной дороге согласно указанной схеме.

Источник: Якутск.рф
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