Проезд по мосту через Шестаковку в селе Пригородном перекрыт до 31 октября. Схема объезда

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с проведением строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильного через р. Шестаковка в с. Пригородный» в рамках приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проезд по мостовому переходу перекрыт для движения транспортных средств и пешеходов до 31 октября 2019 года.

Проезд осуществляется по объездной дороге согласно указанной схеме.