Проезд по автозимнику «Вилюйск-Жиганск» возобновлен

С прибытием спецтехники дорожники восстановили проезд по автозимнику «Вилюйск-Жиганск» в Жиганском районе. Проезд для легкового транспорта был затруднен с 8 февраля из-за выхода наледи по всей ширине реки Линде на 207 км сезонной автодороги. На восстановлении транспортного сообщения были задействованы два трактора К-700.

Фото: управления Источник: Управление автодорог РС(Я)

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