17.06.2022
18:17
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Якутия

Проезд по дороге Вилюй восстановлен

Дорожники завершают восстановительные работы на участке км 341 — 347 трассы А-331 «Вилюй». Проблем для проезда автотранспорта нет. По информации первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Анатолия Потапова на месте ведется работа по профилированию, грейдированию, проводится ямочный ремонт. Задействована спецтехника — автогрейдер ДЗ-98.
Также дорожниками организовано круглосуточное дежурство тяжелой техники на проблемном участке, которое продолжится и в период проведения «Ысыаха Олонхо» для оперативной отсыпки автодороги в случае осадков. 14 июня после продолжительных ливневых осадков произошло переувлажнение участка с переходным типом покрытия на км 341 — 347 трассы А-331 «Вилюй». По этой причине проезд был временно затруднен.
Дополнительно сообщаем, для приема обращений о возможных нештатных ситуациях круглосуточно работает диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8(4112) 44-10-78, +79245938028.

Фото: тгк Балабкина Breif
Источник: Упрдор «Вилюй»

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