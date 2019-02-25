Проекты общественных пространств ждут голосов горожан

В Якутске утвердили перечень проектов общественных пространств для рейтингового голосования

Сегодня, 25 февраля исполняющий обязанности главы Якутска Владимир Федоров провел рабочее заседание общественной комиссии по вопросу организации рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации национального приоритетного проекта «Формирование современной комфортной городской среды».

Напомним, в столице с 12 по 18 февраля 2019 года прошел сбор предложений горожан по благоустройству общественных пространств. Всего поступило 9 108 предложений по благоустройству площадей, скверов, бульваров, парков, набережных и другие.

20 февраля общественная комиссия решила внести на рейтинговое голосование три объекта, набравших максимальное количество предложений: Парк будущих поколений, набережная имени Романа Дмитриева, благоустройство озера Талое (II этап).Комиссия также выбрала еще 4 общественных пространства, набравших большее количество предложений. По ним будут разработаны дизайн-проекты, чтобы объекты могли претендовать на включение в рейтинговое голосование в следующем году. В список вошли сквер «Куех Сирэм» в селе Хатассы, сквер Лонгинова, набережная Теплого озера и сквер Карла Маркса.

На сегодняшнем заседании члены общественной комиссии определили состав территориальной счетной комиссии и обсудили организационные моменты голосования. Рейтинговое голосование состоится 27 февраля в местах, утвержденных комиссией, где будут установлены ящики для голосования.

27 февраля с 9.00 ч до 20.00 ч. горожане, достигшие 14 лет и старше, могут проголосовать за понравившийся проект в управах округов, администрациях пригородов и в местах массового пребывания людей в ТРК «Азия», ТРК «Туймаада», здание автовокзала, строительный рынок, кинотеатр «CINEMACENTER», ТЦ «УлуруМолл», МФЦ «Мои документы».На местах будут размещены стенды с описанием дизайн-проектов благоустройства всех трех общественных пространств.