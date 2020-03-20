Проекты ТПК «Камелек»: «Спасибо Героям, Спасибо Солдатам!»

Взял старт новый проект, который в ТПК «Камелек» поддержали в Год патриотизма и 75-летия Великой Победы – «Спасибо Героям, Спасибо Солдатам!».

Ученики 10 «б» класса школы № 1 г. Якутска инициировали проект, посвященный героям-якутянам Советского Союза. Это класс нашего победителя конкурса рисунков Коли Николаева. Коля сейчас вовсю рисует портреты всех 24 героев-якутян Советского Союза. Будет издан набор открыток «Герои-якутяне ВОВ» с этими портретами, историей героя и текстами патриотических песен на двух языках.

Герой Советского Союза — высшая государственная награда, которая присваивалась гражданам СССР. В годы Великой Отечественной войны этого звания были удостоены несколько тысяч участников боевых операций, бойцы, совершившие беспримерные подвиги на полях сражений. В их числе — якутяне. Всего высшим званием страны были отмечены двадцать четыре воина-якутяна, еще один — Михаил Стрекаловский — получил звание Героя России. Пятеро якутян стали полными кавалерами Ордена Славы.

Также планируется музыкальный баттл на патриотические песни среди учащихся школ города Якутска.

Этот проект понравился нам, и «Камелек» стал гарантом его осуществления.

Пожелаем ребятам удачи!

#проектыкамелек #камелек #75ВОВ #чоронпобеды #победа75 #национальнаяпосуда #героиякутии #спасибогероям #спасибосолдатам #нашипроекты