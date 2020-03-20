20.03.2020
18:00
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Экономика

Проекты ТПК «Камелек»: «Спасибо Героям, Спасибо Солдатам!»

Взял старт новый проект, который в ТПК «Камелек» поддержали в Год патриотизма и 75-летия Великой Победы – «Спасибо Героям, Спасибо Солдатам!».

Ученики 10 «б» класса школы № 1 г. Якутска инициировали проект, посвященный героям-якутянам Советского Союза. Это класс нашего победителя конкурса рисунков Коли Николаева. Коля сейчас вовсю рисует портреты всех 24 героев-якутян Советского Союза. Будет издан набор открыток «Герои-якутяне ВОВ» с этими портретами, историей героя и текстами патриотических песен на двух языках. 

Герой Советского Союза — высшая государственная награда, которая присваивалась гражданам СССР. В годы Великой Отечественной войны этого звания были удостоены несколько тысяч участников боевых операций, бойцы, совершившие беспримерные подвиги на полях сражений. В их числе — якутяне. Всего высшим званием страны были отмечены двадцать четыре воина-якутяна, еще один — Михаил Стрекаловский — получил звание Героя России. Пятеро якутян стали полными кавалерами Ордена Славы. 

Также планируется музыкальный баттл на патриотические песни среди учащихся школ города Якутска.

Этот проект понравился нам, и «Камелек» стал гарантом его осуществления. 

Пожелаем ребятам удачи!

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Источник: ТПК "Камелек"
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