Проектный офис ЯТЭК подводит первые итоги работы

Команда проектного офиса в Кысыл-Сыре

Близится к концу 2020 год и уже сейчас можно говорить о положительных результатах деятельности ведущей газодобывающей компании Республики Саха (Якутия). Новая управленческая команда, новые методы, новая стратегия положительно сказались на росте показателей компании. Увеличен объем добычи газа на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, проведен комплекс геологоразведовательных работ, наращены доказанные запасы природного газа на

28 млрд рублей, обновлен автопарк. О том, какие новшества в системе управления способствовали этим результатам, мы побеседовали с техническим директором ПАО «ЯТЭК» Александром ЧЕРЕПАНОВЫМ и руководителем проектного офиса Дмитрием ПЕНЬКОВЫМ.

— Александр Александрович, мы знаем, что в прошлом году в ЯТЭК было создано новое структурное подразделение. Какой вклад оно вносит в развитие компании?

Ч.А.А.:- ЯТЭК – старейшее газодобывающее предприятие Якутии, единственный производитель моторного топлива, одно изсистемообразующих предприятий РФ в сфере топливно-энергетического комплекса. Мы отвечаем за поставки газового конденсата, бензина и дизельного топлива на территории Республики, а также в субъекты Дальневосточного федерального округа и на экспорт в страны Восточной Азии. Только представьте, сколько специалистов трудится, сколько подразделений входит в состав компании, сколько процессов осуществляется с этапа планирования добычи сырья, до получения этого сырья потребителем! Этапы – это время. А реалии современного мира заставляют отказаться от медлительного принятия решений, линейного взаимодействия структур организации. Сейчас, чтобы быть в топе, мы должны соответствовать динамике современных бизнес-процессов. Ведь успешная, прибыльная деятельность любой компании зависит от многих факторов, но один из главных – грамотное и быстро реагирующее на ситуации управление. Именно поэтому в начале 2019 года нами было создано одно из значимых на сегодняшний день структурных подразделений – проектный офис компании «ЯТЭК», который, несмотря на недавний запуск уже успел принести свои плоды.

— Какую деятельность осуществляет проектный офис?

Ч.А.А:- Давайте начнем с простых понятий. Под проектом мы понимаем совместную работу группы людей, которая имеет четкие ограничения по срокам. Организации выгоднее объединять проекты по признакам или операционным задачам, чем вести подобные проекты по отдельности. Признаки могут быть разные – общий бюджет, ресурсы, заказчик, цель и т.д. Проектный офис – как отдел бухгалтерии в сфере платежей, выплат и налогов организации. Он позволяет улучшить качество реализации проектов без привлечения «лишних» специалистов за счет четкого описания процессов, разработки шаблонов и за счет развития информационной системы проектов. В проектном офисе шаблон принятия решений, обязанности сотрудников и «механика» взаимодействий подразделений четко прописаны, что позволяет исключить проволочки бюрократического характера. Цель проектного офиса ЯТЭК – это стандартизация, централизация и структурное управление проектами в нашей компании.

— То есть системный подход позволяет оптимизировать эффективность управления проектами? А сколько сотрудников входит в состав проектного офиса компании и над какими проектами они работают?

Ч.А.А.: — Совершенно верно.В проектном офисе работают 8 профессионалов. Каждый сотрудник отвечает за свое направление работы, есть и общие задачи. Каждый сотрудник проектного офиса взаимодействует не только со своим отделом, но и с другими подразделениями. Проектный офис возглавляет Дмитрий Викторович Пеньков. Он приехал к нам из Волгоградской области, где трудился в должности заместителя генерального директора, руководителя строительства ООО «Ростпластпрофиль», имеет богатый опыт руководства коммерческой деятельностью предприятий, бизнес-планирования и продвижения инновационной продукции. Думаю, что о текущих проектах и задачах проектного офиса ЯТЭК он сможет рассказать более подробно сам.

— Дмитрий Викторович, над какими проектами сейчас трудится ваша команда?

П.Д.В.: — В работе команды сейчас 18 проектов и еще 5 проектов находятся на стадии обсуждения и формирования концепции. Направление проектов самое разное – археологические и инженерные изыскания по объектам, строительство объектов, улучшение рабочих и бытовых условий сотрудников, создание единой корпоративной системы управления, доведение процессов, связанных с добычей газа до нормативов российского законодательства. Остановлюсь, пожалуй, на некоторых, особо значимых.

Во-первых, это, конечно, «Реконструкция УКПГ СВГК в части вовлечения газов дегазации и диэтанизации в технические процессы». На сегодняшний день для газоснабжения поселка Кысыл-Сыр эксплуатируется АГРС с физически и морально устаревшим оборудованием, и в то же время газы дегазации и деэтанизации, выделяющиеся при стабилизации газового конденсата на УКПГ СВГК, никак не используются и утилизируются путем сжигания на факеле. Реализация данного проекта позволит обеспечить Кысыл-Сыр надежным и бесперебойным газоснабжением, рационально использовать природные ресурсы и бережно относиться к окружающей среде.

Следующие важные проекты – это строительство станции биологической очистки сточных вод на Средневилюйском ГКМ и строительство полигона твердых коммунальных и производственных отходов. Данные объекты по факту ввода в эксплуатацию позволят утилизировать сточные воды и твердые отходы в соответствии со строгими нормами Федерального закона «Об охране окружающей среды», что обезопасит территорию Вилюйского улуса и акваторию реки Вилюй от загрязнений.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения планируется реализация проекта по строительству блока очистки питьевой и технической воды УКПГ СВГКМ.

А строительство нового энергокомплекса на данном объекте позволит довести до требований надежности энергообеспечение не только самого УКПГ СВГКМ, но и всего поселка Кысыл-Сыр.

В работе также находится проект внедрения системы «Адванта», которая позволит организовать работу в компании по плану, увеличить рациональное использование ресурсов за счет автоматизации процессов планирования, что позволит вести большее количество проектов в едином информационном пространстве.

— Какие этапы на пути к реализации проходит каждый проект?

П.Д.В.: — Каждый проект проходит этап формирования исходных данных, планирования необходимых работ и затрат, этапы согласования с необходимыми службами. Далее идут этапы проведения тендеров и заключения договоров с подрядными организациями, этапы проектирования, корректировки. После прохождения всех этапов мы приступаем к реализации. Естественно, по каждому проекту существуют свои особенности и нюансы. Сотрудники проектного офиса отрабатывают каждую рутинную деталь, выдавая руководству готовые решения. Что мы наблюдаем уже сейчас? Происходит существенное сокращение сроков реализации проектов за счет отработанной механики бизнес-процессов.

— Дмитрий Викторович, говоря о глобальной цели внедрения этих проектов, что мы имеем в виду?

П.Д.В.: — Все проекты чрезвычайно важны и имеют высокую значимость для компании.Реализация трех блоков направлений проектов – технологических, экологических и социальных, дает виток развития не только в улучшении технологического состояния производства, но и способствует экологическому благополучию региона и улучшению экономического развития поселка Кысыл-Сыр. К тому же внедрение проектов и успешная их реализация позволит ЯТЭК и в дальнейшем сохранять свои позиции лидера производственного рынка, оставаясь современной стабильно развивающейся компанией.