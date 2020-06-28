Проектируется самый крупный на федеральной трассе «Вилюй» мост

В с. Верхневилюйск состоялось рабочее совещание по проектированию искусственного сооружения на 660-м км федеральной автодороги А-331 «Вилюй» с участием руководства ФКУ Упрдор «Вилюй», главы Верхневилюйского района и представителей проектных организаций.

В рамках работ по проектированию мостового перехода уже выполнены инженерно-изыскательские работы. В процессе определения месторасположения створа моста были рассмотрены различные варианты прохождения трассы, из которых были выделены три основных: прохождение трассы через село Верхневилюйск, с низовой стороны села и с верховой стороны с обходом населенного пункта. Последний из перечисленных по результатам исследований, потребительским свойствам и стоимости строительно–монтажных работ оказался наиболее оптимальным. Так, мостовой переход будет построен выше по течению р. Вилюй и пересечет реку в 3,9 км от створа существующей паромной переправы.

Объект включает в себя основной мост длиной 1500 п.м. и второй мост через приток Вилюя р. Мээнэкэн длиной 80 п.м., а также подходы протяженностью 21,3 км. Мост будет иметь два судоходных пролета с обеспеченным подмостовым габаритом 120 м в ширину и 17 м в высоту от отметки высокого судоходного уровня. Длина судоходных пролетов в осях 147 м. Сейчас проектировщиками рассматриваются три варианта сечений пролетного строения. Окончательная схема разбивки моста на пролеты и геометрия пролетного строения будут определены после получения результатов геологических и гидрологических изысканий.

Сейчас готовятся материалы изысканий, производится сбор исходных данных и параллельно ведется проработка проекта мостовых переходов и подходов к ним. Объект реализуется за счет средств федерального бюджета. Ввод в эксплуатацию самого крупного мостового перехода на федеральной трассе «Вилюй» на территории Якутии обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение между Якутском и Нюрбой, передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».