Проект «Земля Олонхо» рассматривался на «круглом столе»

В Региональной общественной приемной «Единой России» прошла рабочая встреча с участием одного из инициаторов проекта «Земля Олонхо» Леной Федоровой по вопросу создания этнодеревни народов Якутии.

«Земля Олонхо», один из ключевых проектов по актуализации национального наследия и переустройству Якутска. Он включает создание крупного парка на берегах сакрального озера Сайсары и протоки Теплое, нескольких жилых кварталов, бизнес-парка, и, главное, масштабного культурного центра. Последний должен вместить три театра и три музея.

Лена Федорова рассказала о своем видении проекта, текущих проблемах, с которыми столкнулись авторы концепции, отметила, что проект национальная деревня народов Якутии всегда вписывалась в проект «Земля Олонхо».

Участники встречи выразили готовность объединить усилия для создания национальной деревни народов Якутии как элемента культурно-образовательного комплекса «Земля Олонхо», где будут представлены коренные малочисленные народы и национальные общины Якутии.

Лена Федорова сообщила, что в этом году прошла регистрацию РОО «Айыы танара итэгэлэ». Было проведено обсуждение волнующих проблем по реализации проекта, по итогам которого было решено направить запросы в министерства по общей Концепции.

«Национальный инновационный проект «Земля Олонхо» реализуется по Указу Президента Республики Саха (Якутия) № 1904 от 26.04.2010 г. Председатель Попечительского Совета Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо» Айсен Николаев говорит: «Проект «Земля Олонхо» опирается на возникновении все большего спроса на индивидуальный продукт, местный колорит, непосредственность восприятия. Архитектурно-строительное решение комплекса должно стать уникальным, основанным на якутской, тюркской ландшафтно-парковой традиции, отображающей образ эпической страны олонхо в современном технологичном исполнении». 23 июля состоится заседание рабочей группы в Министерстве внешних связей по созданию Этнопарка — национальной деревни народов Якутии. Актуальность создания заключается в принятии комплексных мер по защите ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу евразийской цивилизации, в т.ч. каждого из народов России: традиционных, в том числе и религиозной жизни, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира», — прокомментировала Елена Голомарева руководитель общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.