Проект «Здоровое будущее» стартует в Таттинском районе

2022 год Айсен Николаев в Послании Государственному Собранию Ил (Тумэн) Республики Саха (Якутия) объявил Годом матери. ЯРО Партии «Единая Россия» в рамках проекта «Здоровое будущее» запускает проект по поддержке материнства и детства.

Таттинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стало первой ласточкой в реализации проекта под эгидой Года матери. Члены политсовета Таттинского отделения запустили проект по поддержке материнства и детства. Он реализуется за счет пожертвований от градообразующего угольного разреза Таттинского района ОАО «Телен», а также при поддержке землячества Таттинского района. Предприятие выделило на реализацию проекта один миллион рублей. Женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности в ЦРБ Таттинского района, будет выплачиваться дополнительная единовременная выплата.

«Мы поддерживаем все инициативы Президента страны Владимира Путина и Главы Республики Айсена Николаева, который объявил 2022 год- Годом матери. О здоровье будущих поколений мы обязаны задуматься уже сейчас. Дополнительной поддержкой будущим матерям Таттинского района станет единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей» — поделился член политсовета Таттинского района партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», генеральный директор ОАО «Телен» Прокопий Рахлеев.

Региональное отделение Партии разработало план по реализации проекта «Здоровое будущее»в разных направлениях с учетом особенностей каждого района.

«За несколько лет работы мы обязаны достигнуть обеспечения якутян качественной и доступной медицинской помощью, создать условия для занятий спортом и мотивировать жителей республики к ведению здорового образа жизни. Наша задача, чтобы продолжительность жизни в нашем регионе увеличилась в разы, а нация была здорова»,- отметил и.о. руководителя РИК ЯРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Руслан Платонов.

Напомним, в основе партийного проекта «Здоровое будущее»- сохранение здоровья нации, проект охватывает большой пласт работы и синхронизируется с национальными проектами по сохранению здоровья населения России.