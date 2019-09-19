Проект «За рулем» для подростков продолжается

Вчера, 18 сентября, заместитель главы города Якутска Наталья Степанова вручила сертификаты финалистам проекта «За рулем», старт которого был дан во второй раз по инициативе Управления дорог совместно с Управлением молодежи и семейной политики столицы.

Наталья Романовна поздравила участников проекта, завершивших курс теории правил дорожного движения и успешно сдавших итоговую аттестацию.

«Вы научились многому, как управлять транспортом, в том числе. Через несколько лет вы будете вливаться во взрослую жизнь, и опыт участия в проекте «За рулем» поможет в этом», — поздравила Наталья Степанова.

Проект «За рулем» состоялся с 22 июля по 10 сентября, где приняли участие дети, состоящие на учете в КДНиЗП, ПДН, ВШУ, а также подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Правилам вождения детей обучали в учебном центре «Навигатор». По итогам проекта лучшие ученики поощрены сертификатами на бесплатное обучение по категории «В». Организаторы уверены, что обучение позволит занять детей в свободное время и даст возможность в будущем трудоустроиться. Одним из приоритетных направлений проекта является проведение профилактической работы с детьми и молодежью, направленной на пропаганду Правил дорожного движения, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах.