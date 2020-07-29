Проект Якутии вышел в финал российского конкурса по экотуризму

ТРК “Лена” Якутии стал одним из финалистов конкурса АСИ по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России. Из 230 команд финалистами стали 34 команды: 33 проекта прошли в финал по результатам оценки экспертной группы и голосования членов конкурсной комиссии и один проект — по результатам народного голосования, об этом сообщается на сайте Агентства.

Якутия представила на конкурсе проект уникального туристического кластера, включающего объекты туристской инфраструктуры Хангаласского улуса начиная с границы его района до национального парка «Ленские столбы». Победа в конкурсе ускорит реализацию таких стратегических задач, как строительство гостиниц, создание и развитие объектов транспортной и культурно-развлекательной инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных рядом с НП «Ленские столбы»: с. Тит-Ары, п. Батамай и др.

В следующем этапе междисциплинарные команды-финалисты примут участие в специально разработанной акселерационной программе, а затем презентуют свои проекты потенциальным инвесторам и представителям профильных министерств и ведомств. По итогам программы будет создан «упакованный продукт», готовый к реализации, — экономически обоснованные мастер-планы туристско-рекреационных кластеров на ООПТ и прилегающих к ним территориях. Конкурс завершится 16 октября, когда конкурсная комиссия объявит 10 территорий-победителей.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что главной задачей конкурса стала разработка «комплексных решений по созданию и развитию кластеров экологического туризма».

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что главной задачей конкурса стала разработка «комплексных решений по созданию и развитию кластеров экологического туризма».

«Они должны стать центрами устойчивого развития регионов, где благодаря туристам и созданию всей необходимой инфраструктуры будет развиваться малый и средний бизнес, появятся новые рабочие места. Поэтому при выборе проектов кроме качества подготовки заявки мы учитывали три составляющие: туристический потенциал, экологическую составляющую и командное взаимодействие. Уверен, что перед победителями откроются новые и интересные возможности».