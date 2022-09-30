По направлению «Социальная политика» Минтруд России совместно с комиссией Госсовета отобрали 11 практик, в число которых вошел проект Республики Саха (Якутия) «Дистанционное практикоориентированное обучение сельской молодежи профессиям в строительной отрасли». Проект Якутии рекомендован к массовому тиражированию в регионах России.

«Проекты по поддержке талантливых школьников, студентов и работающих инженеров направлены на привлечение и закрепление местных кадров в промышленности. Участники многих образовательных проектов и конкурсов сегодня работают в крупных компаниях», — ранее отмечал глава Якутии Айсен Николаев.

Проект «Дистанционное практикоориентированное обучение сельской молодежи профессиям в строительной отрасли» представляет собой передвижной учебно-строительный комбинат в виде автобуса, оснащенного соответствующими инструментами, оборудованием, расходными и методическими материалами. На сегодняшний день 300 человек прошли профориентацию и профессиональное обучение и 32 человека зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказывающих услуги в строительной сфере.

«Практики направлены на создание комфортной городской среды для жизни, модернизацию и цифровизацию городских транспортных систем, развитие агропромышленного комплекса и инновационных подходов в образовании, оптимизацию системы государственного управления, а также на поддержку семей с детьми и пенсионеров, мониторинг состояния здоровья и профилактику заболеваний. Задача глав субъектов Российской Федерации — выбрать из указанного перечня те практики, которые подходят для внедрения в их регионе. Механизм отбора и тиражирования будет осуществляться на регулярной основе», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России рекомендовали к массовому тиражированию в регионах 82 практики по 8 направлениям, размещенные на платформе АСИ «Смартека» (https://smarteka.com/).

Якутия тиражирует 6 проектов, 2 из которых уже внедряются в других регионах: технология работы с замещающими родителями «Ресурсная группа для замещающих семей» и создание механизмов выявления и развития способностей детей раннего и дошкольного возраста. В дальнейшем эти практики могут быть включены в государственные программы и нацпроекты.