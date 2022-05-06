Проект «Траектория карьеры»: обучение педагогов Центра образования

Сегодня, 6 мая 2022 г., состоялось торжественное вручение комплекта настольных игр и профориентационных уроков «Мир профессий будущего» и «Атласа новых профессий 3.0» с целью обновления инструментария профориентационной работы в МОБУ “Центр образования” по условиям проекта «Траектория карьеры» при поддержке Фонда Президентских грантов Российской Федерации. Помимо этого, состоялось вручение свидетельств о повышении квалификации педагогам учреждения Янине Борисовой, Татьяне Ромашовой и Самату Шамуратову, прошедшим курс повышения квалификации «Современные методы профориентационной работы» с 1 марта по 29 апреля 2022 года.

Обучение проходило в смешанном формате. За период обучения учителя прослушали лекции психологов-профориентологов, преподавателей ЦОПП Якутии, Еизаветы Зарубиной, Юлии Толкачевой, Ульяны Эверстовой, а также кандидата психологических наук, психолога и преподавателя СВФУ Валентины Лукиной. Кроме лекционных занятий на цифровой платформе ЦОПП, слушателям были организованы практические занятия в формате мастер-класса, дискуссий, разбора работающих кейсов и игр. Содержание мероприятий отражало проблематику курса, слушатели увидели возможность применения цифровых технологий и методов современной профориентационной работы на практике.

Обучение на курсах завершилось защитой проектных работ. Слушатели представили результаты своего исследования по применению цифровых ресурсов в процессе проведения профориентационной помощи обучающимся – авторский профориентационный урок, а также приняли активное участие в дискуссии. По итогам курса выданы удостоверения повышения квалификации государственного стандарта.

Специалисты МОБУ «Центра образования» отметили высокий уровень экспертности и педагогического мастерства преподавателей, содержательность и актуальность рассматриваемых материалов на занятиях, а также организации и проведения курса повышения квалификации «Современные методы профориентационной работы».

Деятельность проекта “Траектория карьеры” разделена на несколько этапов.

На данный момент достигнуты следующие качественные показатели:

130 обучающихся учреждения прошли углубленную профориентационную диагностику «Профориентатор», разработанную командой психологов Центра гуманитарных технологий под руководством доктора психологических наук, профессора МГУ А.Г Шмелева. В феврале проведено 3 профориентационных групповых урока “Подготовка к выпуску” с общим охватом 300 обучающихся. Помимо этого организованы и проведены 3 экскурсии в формате профессиональных проб по предприятиям г. Якутска сельскохозяйственной отрасли.

В мае планируется проведение мастер классов в формате профессиональных проб на площадке ЦОПП по направлениям IT и медиакоммуникации.

На данный момент активно оказываются индивидуальные консультации – до конца месяца должны пройти 100 обучающихся, по итогам которых ребята будут распределены по 5 направлениям предпрофессиональной подготовки:

— «Основы бизнеса»,

— «SMM-менеджер»,

— «Фото и видеопроизводство»,

— «Парикмахер»

— «Разработка веб-сайтов и графический дизайн»

Справочно: АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я)» с проектом «Траектория карьеры» вошел в число победителей двенадцатого конкурса Фонда президентских грантов. Проект направлен на создание условий для успешного профессионального самоопределения и социализации обучающихся 9-12 классов МОБУ «Центр образования» в возрасте от 14 до 21 г.