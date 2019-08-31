Проект Стратегии развития Арктической зоны будет утвержден в этом году

Правительство Якутии на заседании 30 августа рассмотрело ход разработки Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны республики на период до 2030 года. Окончательно документ будет принят не позднее 1 декабря 2019 года, сообщает ЯСИА.

«В основе Стратегии будет лежать схема территориального размещения производительных сил, центров экономического роста и расселения населения. До 1 декабря документ должен быть утвержден», — подчеркнул премьер-министр региона Владимир Солодов.

По его словам, будет выделен целый ряд отдельных направлений, в том числе, арктическое здравоохранение, учитель Арктики. Кроме того, программы министерств и ведомств должны содержать специализированные разделы, касающиеся Арктики.

Глава кабмина объяснил такой подход тем, что северяне живут в особых условиях, поэтому по общим критериям с другими районами республики им сложно участвовать в конкурсном отборе объектов для финансирования.

Как отметил глава МинАрктики РС(Я) Владимир Черноградский, реализация Стратегии позволит создать комфортную территорию для проживания северян.