Проект «Сто тысяч – стобалльникам ЕГЭ» будет продолжен

Республика продолжит поощрять выпускников школ за максимальные результаты по ЕГЭ. Об этом сказал глава республики Айсен НИКОЛАЕВ, подводя итоги июня в эфире передачи «Якутия, вперед!» на телеканалах «Якутия 24» и НВК «Саха», а также на радио «Тэтим».

«В этом году новшество было встречено с энтузиазмом учениками, учителями, родителями. Многие сейчас предлагают эту форму поощрения продолжить, я не против. Считаю, что это было бы хорошим подспорьем, стимулом для наших талантливых детей», – сказал Айсен Николаев.

В этом году 21 выпускник получил 100 баллов на разных экзаменах, из них Назар ПАВЛОВ и Виталий КРАСИКОВ набрали максимальный результат по двум экзаменам.

«Это просто выдающийся результат. Радует, что один из них — представитель не столичной школы или школы крупного города, а представитель Усть-Майского района. Это говорит о том, что надо работать с талантливыми детьми, выявлять их и поддерживать», – отметил Глава.

Айсен Николаев выразил уверенность в том, что премия республики в год 100-летия будет определенным стимулом для дальнейшего профессионального роста выпускников.

Напомним, Указом главы Якутии выпускникам за наивысший результат по ЕГЭ в год 100-летия республики предусмотрена единовременная выплата в 100 тысяч рублей за один экзамен.