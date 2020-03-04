Проект села Килянки Чурапчинского улуса презентовали в Совете Федерации в Москве

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с тружениками социальной сферы села. Среди участников мероприятия — сельские учителя, медицинские, социальные работники, представители учреждений культуры из регионов Российской Федерации. В рамках мероприятия организована выставка и презентация лучших проектов комплексного развития сельских территорий субъектов РФ.

Проект комплексного развития с. Килянки Чурапчинского улуса, предполагающий строительство школы-сада на 90/25 мест, представлен сегодня в Совете Федерации РФ. В мероприятии принял участие главный специалист отдела по развитию сельских территорий министерства сельского хозяйства РС(Я) Сергей Константинов.

Проект комплексного развития села Килянки признан минсельхозом России одним из лучших и был рекомендован к презентации.

«На селе существует проблема отсутствия специализированного здания школы. Ещё в 2016 году в результате пожара деревянное здание школы было полностью уничтожено. В данное время в школе учатся 78 учащихся. Учащиеся размещены в приспособленных зданиях: 1-10 классы — в здании пришкольного интерната, 11 класс — в одном жилом помещении в здании 4-х квартирного дома, которую передала администрация. Детский сад не соответствует техническим условиям и требованиям эксплуатации. В данное время детский сад посещает 43 ребенка. После строительства объекта жители наслега будут обеспечены современной школой-детским садом, отвечающим всем действующим нормам с уникальным архитектурным решением, благодаря которому будет сформирована современная образовательная среда, которая даст каждому ребенку возможность для разностороннего развития», – отметил Сергей Константинов.

Объект представляет собой двухэтажное здание общей площадью 2 115,6 кв. м. Стоимость реализации объекта – 343 722 000,00 руб. Срок строительства: 2020-2021 гг. На сегодня в с. Килянки проживает 450 человек. Важно, что благодаря реализации данного проекта на селе будут созданы комфортные условия для людей, чтобы они оставались жить на селе, рожать детей, работать на земле.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Также в рамках встречи прошла церемония награждения победителей конкурса среди сельской молодёжи. По мнению Председателя СФ, работа по поддержке социальной сферы села приносит свои плоды: за счет федерального бюджета строятся школы, создаются новые школьные места, проводится ремонт спортивных залов, обновляется парк школьных автобусов, в сельской местности открываются фельдшерско-акушерские пункты и кабинеты врачей общей практики.

«Безусловно, эта работа должна быть продолжена. Необходимо развивать также малые города и села, встраивая их в общую модель экономического развития страны» — отметила Валентина Матвиенко.

Отметим, в Якутии в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году всего запланирована реализация 9 проектов комплексного развития сельских территорий. В них включены: строительство 7 объектов образования, 1 объект здравоохранения, 1 спортивный объект, 6 объектов газификации, 1 объект канализационно-очистных сооружений, приобретение 1 модульной водоочистной станции и 6 автомобильной техники.

На реализацию этих проектов всего предусмотрено 2 613,8 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 2 411,5 млн. рублей, из средств республики – 202,3 млн. рублей.

По итогам 2019 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» введено 409 жилых домов площадью 31,4 тыс. кв. м., завершено строительство водопроводов в селах Акана (4,89 км), Кангаласс (6,25 км) Нюрбинского, Кэскил (5,7 км) Томпонского, Харбала (5,44 км) Верхневилюйского улусов, строительство газовых сетей в селах Октемцы (18,25 км) Хангаласского и Диринг (5,0 км) Чурапчинского улусов. Введен фельдшерско-акушерский пункт в селе Сулгачча Амгинского улуса, проведена компактная застройка микрорайона «Чэчир» в селе Улахан-Аан Хангаласского улуса. В Амгинском, Верхневилюйском, Кобяйском, Намском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Нюрбинском, Жиганском, Чурапчинском районах реализованы общественно-значимые проекты местных инициатив граждан.