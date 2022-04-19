Проект «Сделано в России» поддержали в Якутии

В условиях санкций, важная задача Правительства и бизнеса – объединиться для того, чтобы не снижать темпов работы, а напротив – их наращивать. И основной упор делать на отечественные бренды, всяческих их поддерживая и поощряя. Для этого и было создано всероссийское движение в поддержку отечественных брендов «Сделано в России». Проект реализуется при поддержке Фонда «Росконгресс», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, АНО «Российская система качества» и Яндекса.

«Российские деньги в российские бренды — новые возможности в области коммуникаций для поддержки отечественных предпринимателей! Мы создали инициативную группу предпринимателей, в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя», — сказал руководитель и автор концепции системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России» Михаил Садченков.

«Последнее время я часто думаю о том, ради чего мы – предприниматели – работам? Дело ведь не только в заработке и развитии собственного дела. Важно, чтобы наш труд приносил реальную пользу. Например, у меня есть как производство, так и торговля – нахожусь в двух сферах одновременно и как никто другой понимаю все сложности, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям. Сейчас, в свете последних событий введения санкций, нам очень важно находить силы и энергию для работы, ведь непосредственно предприниматели сегодня занимаются развитием экономики региона и страны в целом. И данная ситуация показывает, как важно было тогда и сейчас развивать именно местное производство», — поделилась своим мнением предприниматель из Якутска, владелица чайного производства из местных дикоросов Нюргуяна Заморщикова.

Предприниматель считает, что сегодня у местных производителей есть все шансы реализоваться – чувствуется поддержка покупателей, заинтересованных в местной продукции, а также есть поддержка коллег и общественности.

«Сделано в России» — проект, основная цель которого – это развитие всероссийского движения в поддержку отечественных брендов, информационная кампания по их продвижению, формирование образа современного российского предпринимателя, информационная поддержка проектов и инициатив в сфере импортозамещения, поддержка инициативных групп предпринимателей, развивающих бизнес в России.