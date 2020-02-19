Проект Росатома внедряется на Жатайской БТЭФ

Руководитель проекта «Эффективный регион» Госкорпорации «Росатом» Олег Поляков провел в Жатайской БТЭФ ПАО «ЛОРП» заседание рабочей группы по проекту «Оптимизация процесса очередного ремонта судна «СК-2030». В мероприятии приняли участие первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Агния Симонова, заместитель министра экономики РС(Я) Василий Десяткин, ректор Высшей школы инновационного менеджмента при Главе РС(Я) Ольга Сукуева, специалист проекта «Эффективный регион» Максим Засыпкин, от ПАО «ЛОРП» — руководитель проекта, главный инженер Виктор Шадрин, владелец процесса Александр Азаров, члены команды проекта и др.

Напомним, что проект «Эффективный регион», который реализуется госкорпорацией «Росатом» в субъектах РФ, направлен на повышение производительности труда за счет внедрения бережливых технологий и постоянного улучшения производственных процессов. 12 ноября эксперты компании, совместно с сотрудниками Минэкономики РС(Я) и Высшей школы инновационного менеджмента, провели очные встречи и ознакомились с работой якутских предприятий, отобранных в качестве участников проекта. Якутия стала 25-м субъектом России, который присоединился к «Эффективному региону». В республике создана рабочая группа по реализации проекта, ее руководителем является первый вице-премьер РС(Я) Алексей Стручков. Для участия отобраны ПАО «ЛОРП», АО «Водоканал», АО «Теплоэнергосервис», ОАО «Якутская птицефабрика», а также органы госуправления республики.

В ноябре 2019 года приказом генерального директора ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионова, в целях повышения эффективности деятельности ПАО «ЛОРП» и повышения производительности труда, для внедрения проекта «Бережливого производства в ЖБТЭФ», создана рабочая группа, перед которой была поставлена конкретная задача – в течении 162 дней подготовить к очередному предъявлению Российскому Речному Регистру, к навигации-2020 одно конкретное судно — «СК-2030».

Начальник ЖБТЭФ Александр Азаров на заседании отметил, что генеральный директор ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионов придаёт данному вопросу большое значение, потому что проблемы по своевременной сдаче флота существуют не только в Ленском пароходстве. Проект призван с помощью инновационных технологий и современного менеджмента решить ряд задач в судоремонтном процессе.

После постановки «СК-2030» на зимний судоремонт была проведена дефектация судна, обсчитаны ремонтные ведомости. 162 дня – время, отведенное для реализации. Докладчик представил дорожную карту проекта «Оптимизации процесса очередного ремонта судна «СК-2030», карту текущего процесса, план-график очередного ремонта, перечень проблем и потерь при проведении ремонта и план мероприятий по реализации проекта.

«Мы представили процесс подготовки судна в визуализированном разрезе, где чётко видны наши проблемы — это организационные и кадровые вопросы, а также вопросы проведения закупочных процессов. Разработали план мероприятий, регламент ведения работ, по которым определяем участок конкретных задач и решаем их. Сдача судна в техготовность — 21 мая текущего года, но мы планируем предъявить сухогруз на 20 дней раньше. На ремонт запланирована трудоёмкость в объеме 6 тысяч часов на все цеха базы, которые можно освоить и за месяц, но мы преследуем цель грамотного планирования в указанные сроки, которые не должны негативно отразится на подготовке к навигации остальных единиц флота. На территории базы построено новое помещение современного склада, с пуском которого процесс снабжения необходимые материалами и запасными частями будет более организованным», — сказал А.И.Азаров.

Подводя итоги заседания, руководитель проекта «Эффективный регион» Госкорпорации «Росатом» Олег Поляков отметил, что проект ПАО «ЛОРП» вполне может стать образцовым в связи со стратегической важностью задачи – своевременной сдачей флота к навигации, во время которой суда пароходства обеспечивают республику и ряд регионов жизненно-важными грузами. Для решения кадровых вопросов Олег Поляков рекомендует Высшей школе инновационных технологий совместно с министерством образования республики разработать план мероприятий и провести в ближайшее время совместное совещание, задачей которого станет подготовка кадров для Жатайской БТЭФ. Для решения более глобальных вопросов на федеральном и республиканском уровнях– внедрения в учебные заведения распределения на производство, необходимо готовить обоснования.

По словам главного инженера ПАО «ЛОРП», курирующего проект, Виктора Шадрина, реализация «Эффективного региона» Госкорпорации «Росатом» поможет ряду крупных предприятий республики в оптимизации производственных процессов, что в итоге приведет к значительной экономии финансовых затрат.

Рабочая группа ознакомилась с объектом Жатайской БТЭФ – посетила ремонтно-механический и судокорпусный цеха, слип, а также побывала на стройплощадке высокотехнологичной Жатайской судоверфи.