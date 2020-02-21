Проект «Ресурсный центр Арктика», поддержанный Фондом президентских грантов, продолжается!

С 17 по 20 февраля генеральный директор Фонда «Семья для ребенка» Ольга ВЕШНИКОВА провела семинары и тренинги для жителей Анабарского района в поселках Саскылах и Юрюнг-Хая.

С 18 по 21 февраля координатор Надежда НОГОВИЦЫНА провела ряд образовательных мероприятий в поселке Депутатский и селе Сайылык Усть-Янского района.

«Наша задача содействовать развитию местных сообществ, созданию новых некоммерческих организаций и вдохновить активную часть населения на разработку и воплощение в жизнь идей и проектов. Ведь социальный проект в первую очередь решает актуальные проблемы территорий и объединяет власть общество и бизнес в целях повышения качества жизни местных жителей,» — считает Ольга Вешникова.

В Анабарском районе 15 зарегистрированных некоммерческих организаций, 7 из которых достаточно активны. Интересные проекты есть в администрациях муниципалитетов и школах района по мужскому воспитанию мальчиков из неполных семей в условиях тундры «Дитя тундры», по созданию театральной студии «Сказки Анабара», по поддержке многодетных матерей «Кубэйэ».

В Усть-Янском районе зарегистрировано 25 некоммерческих организаций. В их число входят родовые общины коренных малочисленных народов, имеется Общественная организация «Добрые дела Арктики», Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Благотворительный фонд семьи СЛЕПЦОВЫХ по содействию деятельности в сфере образования села Казачье и другие. Следует отметить, что Общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера» является победителем конкурса Фонда президентских грантов. В поселке Депутатский работает Центр по развитию добровольчества, руководимый активной молодежью, инициативная группа молодых семей из с. Сайылык имеют проект поддержки молодых семей через организацию туристических походов на гору Кисилях, инициативная группа районной библиотеки находятся на этапе создания НКО по музейному делу об истории и краеведении в п. Депутатский. Кроме того, население отмечает активность деятельности местных сообществ «туелбэ» в отдельных наслегах, к примеру, в с. Сайылык представители одного сообщества «туелбэ» планируют зарегистрироваться в качестве ТОС (территориальное общественное самоуправление).

По мнению жителей арктических районов, приезд экспертов Ресурсного центра как «свежий воздух», который дал им очень много информации и вдохновил на воплощение идей в жизнь. Действительно, из-за отсутствия скорости интернета жители районов находятся в «закапсулированном» состоянии.

Это препятствует участию организаций в конкурсах Фонда президентских грантов и других федеральных конкурсах, которые требуют заполнение заявок в электронном интерфейсе.

Но у общественных лидеров Арктики есть запросы на активное развитие, участие в региональных и муниципальных конкурсах, потребность в получении новых знаний и компетенций.

Поэтому команда экспертов Фонда и Единого ресурсного центра готова на безвозмездной основе оказать услуги по созданию НКО и разработке социальных проектов.

Адрес Единого центра поддержки СО НКО — г. Якутск, Общественный центр по ул. Курашова, 24, офисы 702-703.

e-mail: resursnko@gmail.com