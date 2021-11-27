Проект «Пуск» вошел в карту лучших практик России по профессиональному самоопределению

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России презентовал карту лучших практик, проектов и программ в сфере профессиональной ориентации и профессионального самоопределения личности.

От Республики Саха (Якутия) в общероссийский банк данных лучших практик в сфере профориентации вошел региональный проект «Передвижной учебно-строительный комбинат» (Пуск), реализованный региональным Центром опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) совместно с Молодежным Правительством Якутии.

Практика проекта «Передвижной учебно-строительный комбинат» представляет собой уникальную форму организации профессионального обучения и проведение профориентационной работы со школьниками, при которой материально-техническое оснащение, необходимое для процесса обучения, перемещается в виде автобуса в населенный пункт по месту оказания услуг профессионального обучения и профориентационной деятельности. Проект направлен на создания условий для опережающего развития человеческого капитала в целях формирования новой экономики.

Проект нацелен на решение следующих проблем: уменьшение количества безработной и незанятой молодежи в селах, подготовка кадров для строительной отрасли и профориентационная работа со школьниками.

Напомним, в 2020 году и первой половине 2021 года проект «ПУСК» был апробирован в Горном улусе по рабочей профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Слушатели из числа местного населения смогли пройти обучение и получить востребованную рабочую профессию, не выезжая за пределы места проживания. По итогам реализации проекта «Пуск» были достигнуты такие показатели, как уменьшение числа безработных в районе, минимизация отставания от графиков строительства объектов по национальным проектам, повышение качества строительства и увеличение охвата школьников профориентационными мероприятиями.

В 2021 и 2022 годах ЦОПП Якутии планирует расширение реализации проекта «Передвижной учебно-строительный комбинат» (ПУСК) в трех районах Республики Саха (Якутия): Горный улус, Амгинский улус, Усть-Алданский улус.