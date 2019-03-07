Проект «Преображение» для многодетных матерей Якутска

6 марта, в преддверии Международного женского дня Управление молодежи и семейной политики города Якутска провело проект «Преображение» для многодетных матерей Центра помощи семьям «Тэрчи». Проект состоялся в студии «Пространство».

Саморазвитие в современном мире является одним из актуальных тем для девушек и женщин. Ведь сейчас каждая девушка, женщина стремится быть успешной во всех сферах жизни. Но при этом необходимо оставаться интересной личностью. Как известно, работа над собой меняет человека. Проект «Преображение» задуман с целью придать уверенность, повысить самооценку многодетных матерей.

Реализация проекта предусматривает проведение индивидуальных консультаций, групповых занятий, тренингов на актуализацию личностного потенциала женщин, формирование уверенности в себе, гармонизацию внутреннего состояния, раскрытию и развитию творческого потенциала милых дам.

Участницы на целый день погрузились в мир красоты. Над их преображением работали профессиональные визажисты и фотографы. С участницами также встретилась духовный практик женской энергии, нумеролог Вера Аюми.

Все мамы остались очень довольны своим участием в «Преображении». Проект планируется проводить ежегодно.

Управление молодежи и семейной политики города Якутска выражает благодарность фотостудии «Пространство», в лице директора Алексея Павлова, визажистам, фотографам, консультантам за сотрудничество и помощь в проведении проекта.