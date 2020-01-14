Проект «Покорители холода» станет визитной карточкой Якутии

В якутском отделении Русского географического общества подвели итоги 2019 года и наметили новые планы. Заседание попечительского совета отделения Русского географического сообщества прошло под председательством главы региона Айсена НИКОЛАЕВА 13 января в Якутске.

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Об итогах года рассказал председатель регионального отделения РГО Александр ГОРОХОВ. По его словам, в прошлом году в республике реализованы образовательные и просветительские проекты, в том числе проведен всероссийский географический диктант, в котором приняло участие свыше 16 тысяч якутян на 100 площадках.

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В Якутии, добавил он, продолжилась экспедиционная деятельность. В июне 2019 года в ходе одной из экспедиций ученые обнаружили на острове Котельный останки древнего мамонта. Также впервые прошла историко-этнографическая автомобильная экспедиция «Пути Великих свершений: 75 лет Победы – остров Сахалин». Ее маршрут пролегал по единственной территории на Дальнем Востоке, где в августе 1945 года шли бои Великой Отечественной войны.

Среди прочих значимых событий Горохов назвал участие якутской делегации в фестивале РГО в парке «Зарядье» в центре Москвы, где регион представил палеонтологические находки и культурные артефакты.

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На заседании наметили планы на ближайшую перспективу. Председатель попечительского совета Айсен Николаев рассказал о проектах, которые будут реализованы в Якутии по линии РГО в 2020 году. Среди основных он назвал первый этап проекта «Пути великих свершений. От Московского царства к Великой Российской державе». В рамках него предполагается реконструкция и повторение исторических маршрутов, которыми прошли исследователи при освоении восточных территорий.

«Маршруты проекта разделены на три этапа, каждый из которых соответствует историческим этапам освоения территорий Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки и Арктики. На первом этапе маршрут начнется в Москве, продолжится в Красноярском крае и дойдет до Таймыра. Проект продлится до 2032 года и будет приурочен к 400-летию вхождения Якутии в состав России», – сказал Николаев.

Глава Якутии также проинформировал о международной экспедиции «Кубок мира «Покорители холода. Глобальный челлендж», который стартует в январе текущего года. Планируется, что участники будут искать самые низкие температуры в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии, испытают себя на выживание в условиях низких температур, а победитель получит титул «Покоритель Холода».

«Проект станет визитной карточкой нашей республики», – считает Ил Дархан.

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Айсен Николаев поприветствовал новых членов отделения РГО и вручил им членские билеты. Ими стали – Виктор НОГОВИЦЫН, заместитель директора Национального парка «Ленские столбы», Евгений НИКОЛИН, ведущий научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, Тимофей НИКИФОРОВ, учитель географии Болугурской средней общеобразовательной школы Амгинского улуса, Дария ИВАНОВА, учитель Чычымахской средней школы Таттинского улуса, и Владимир ТАППЫРОВ, директор Ытык-Кюельского литературно-художественного музея-заповедника «Татта».

В завершение заседания также прошло подписание соглашений о сотрудничестве с попечителями отделения РГО – авиакомпанией «Полярные авиалинии», Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова и Министерством по развитию Арктики и делам народов Севера республики.