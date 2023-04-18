Проект по реализации населению сжиженного газа в баллонах расширяет территорию

На днях прошла реализация сжиженного газа в баллонах для населения Кобяйского улуса.

Как говорил генеральный директор компании Алексей Колодезников – «Проект по реализации газа в баллонах является одним из приоритетов развития национальный нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз». Компания расширяет географию реализации сбыта баллонов с сжиженным углеводородным газом, в рамках исполнения поручения глава Якутии Айсена Сергеевича Николаева».

Компания последовательно расширяет территорию реализации газа в баллонах, недавно была доставлена первая партия для Арктических районов Якутии, а в минувшую субботу специалисты работали в п. Сангар Кобяйского улуса.

За короткий срок население приобрело 56 баллонов объемом 50 литров и 2 баллона на 27 литров. Население поселка отмечает удобство использования газа в баллонах для приготовления пищи в таежных условиях.

«Скоро начнется сезон охоты и мужское население поселка будет жить и охотиться в тайге, вот как раз там очень удобно готовить свежедобытую дичь на газовой горелке, не нужно в лишний раз возиться с дровами» — отметил один из жителей п. Сангар, который приобрел два баллона на 27 литров, — «И вот такие маленькие баллоны в лесу гораздо удобнее».

Как видим спрос на газ в баллонах в районах есть, и национальная нефтегазовая компания будет и дальше работать над расширением этого важного проекта.