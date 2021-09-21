Проект по финансовой грамотности АЭБ: экскурсия по банку

Для банковской группы АЭБ, как ведущего банка и института развития Якутии, важно развивать человеческий капитал. Обеспечение доступности знаний по финансовой грамотности банк рассматривает как возможность внести свой вклад в просвещение и обучение якутян разных возрастов от школьников до пенсионеров, отметила руководитель проекта по финансовой грамотности АЭБ Евгения Шамигулова.

«Тематические уроки, лекции и экскурсии по офисам банка мы на проводим уже несколько лет в целях повышения финансовой грамотности населения. Важно, что все эти мероприятия направлены на получение практических знаний и помогают нашим клиентам в выборе нужных финансовых инструментов. Основная тема – это бережное потребление и основы сбережений. На днях главный офис АЭБ на проспекте Ленина, 1, где обслуживаются юридические лица, посетили студенты якутского колледжа связи и энергетики имени П.И. Дудкина. Экскурсию для них провела наш корпоративный волонтёр, главный операционист Департамента корпоративного бизнеса Марина Платонова. Она познакомила ребят с основами функционирования банковской системы и принципами работы оборудования. В завершение мы подарили студентам колледжа небольшие брендированные подарки от банка», — рассказала Евгения Шамигулова.