Проект «Онкопоисксаха.рф»: удобно, просто, достоверно

Около 15 тысяч якутян стали участниками скринингового проекта «Онкопоисксаха.рф». Удобство программы, позволяющей выявлять людей с повышенным онкологическим риском, оценили жители разных районов Якутии.

Накануне Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями, который отмечается 4 февраля, мы поинтересовались у заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Якутского республиканского онкодиспансера Петра Никифорова, какие еще инструменты для раннего выявления рака используют онкологи сегодня.

— Петр Владимирович, число участников проекта «Онкопоисксаха.рф» растет. Чем можно объяснить такую востребованность?

— Прежде всего, тем, что это действительно удобная и эффективная программа, которая была разработана специалистами нашего диспансера совместно с Минздравом РС (Я) в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и запущена осенью 2020 года. Это веб-приложение можно установить на любой вид средств мобильной связи, а значит, воспользоваться ею может каждый. Пользователям необходимо зарегистрироваться и пройти анкетирование, которое позволяет выявить людей из групп риска, тех, кто нуждается в целенаправленном обследовании. Цель проекта – как можно раньше выявить рак и начать его адекватное лечение.

В то же время проект является регион-специфическим — он адаптирован к региональным особенностям Якутии. Для этого нами были выбраны 6 основных видов рака, которые являются ведущими причинами смертности населения региона: рак легкого, печени, молочной железы, колоректальный рак, а также злокачественные новообразования шейки матки (у женщин) и предстательной железы (у мужчин). Доказано, что именно при этих опухолях применение скрининговых технологий особенно эффективно.

— Что происходит, если оказывается, что человек, прошедший анкетирование, в группе риска?

— Ему предлагают пройти высокоточное обследование на базе Якутского республиканского онкологического диспансера. Это основные лабораторные и инструментальные исследования, УЗИ-диагностика, низкодозная компьютерная томография и т.д. При этом дату и время посещения клиники человек выбирает сам. От него требуется лишь согласие.

— Кто чаще пользуется приложением: жители Якутска или районов?

— Мы знаем, что сегодня его используют везде, даже там, где Интернет не очень хороший. Если наши специалисты видят, что человек зарегистрировался, но по каким-то причинам не смог заполнить анкету, то они подключаются, звонят и предлагают пройти анкетирование по телефону.

Более того, углубленное обследование после анкетирования теперь можно пройти не только на базе ЯРОД. Мы открыли филиалы этого проекта в Мирнинской, Хангаласской, Алданской ЦРБ. При необходимости обследование проводится на их базе, а это удобнее для населения – не нужно ехать в Якутск. В 2022 году планируем открыть такие филиалы еще в 8 ЦРБ. Так что можно сказать, «Онкопоисксаха.рф» завоевывает все новые районы.

— Что показали первые полтора года реализации проекта? О каких результатах уже можно говорить?

— За это время на платформе https://онкопоисксаха.рф анкетирование прошли около 15000 человек. Проведено 9496 исследований. При этом нередко нам действительно удавалось обнаружить рак на 1-2 стадии или на стадии предрака. И это очень обнадеживающий итог, если учесть, что ожидаемый результат проекта – достижение таких целевых индикаторов регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Саха (Якутия)», как увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях и снижение смертности от рака.

Ежегодно в Якутии выявляется более 2 тысяч больных со злокачественными новообразованиями. К сожалению, примерно половина случаев – это опухоли на 3-4 стадии. Проект «Онкопоиск» реально помогает распознавать рак тогда, когда болезнь протекает еще бессимптомно. Более того, мы надеемся, что реализация проекта поможет усовершенствовать проведение диспансеризации в медицинских организациях по выявлению онкозаболеваний, и позволит распространить наш опыт на другие регионы Российской Федерации.

— Не так давно в Якутии стали создаваться кабинеты онкоскрининга. Кто может ими воспользоваться?

— Каждый. Такие кабинеты мы создаем совместно с медицинскими организациями первичного звена для активного и раннего выявления злокачественных новообразований. Каждый посетитель проходит там специальное анкетирование — мы разработали его специально для таких кабинетов. И если медик видит, что налицо высокий фактор риска развития рака, то сразу записывает человека на определенные исследования.

В 2021 году были открыты 20 кабинетов онкоскрининга на базе поликлиник и ЦРБ. Анкетирование в них прошли более 14000 человек, анализы на онкомаркеры сдали около 5000 человек. При этом выявлено достаточное количество злокачественных новообразований на ранних этапах. Так что уже можно говорить, что это эффективный инструмент выявления рака.

— Удается ли выезжать в районы, чтобы на месте обследовать население отдаленных наслегов?

— Да, выездная работа онкодиспансера продолжается. Пандемия коронавируса ее, конечно, осложнила, но не смогла остановить совсем. Обследование населения мы проводим с учетом всех противоэпидемических требований и стараемся выезжать между вспышками инфекции. Все наши медики вакцинированы.

Мобильная мультидисциплинарная онкобригада «Онкодесант» добирается до самых отдаленных районов республики и труднодоступных наслегов. В составе бригады онкогинеколог, онкохирург, маммолог, эндоскопист, врач УЗИ, медсестра для забора анализов на онкомаркеры.

Несмотря на все сложности, в 2021 году Онкодесант успел посетить 12 районов, в том числе 5 арктических: Среднеколымский, Жиганский, Верхоянский, Оленекский, Булунский. Побывали наши медики и в Чурапчинском, Кобяйском, Намском, Верхневилюйском, Сунтарском, Нюрбинском и Томпонском районах. В 2022 году планируем посетить еще 12 районов.

Сегодня уже можно говорить со всей определенностью: все эти скрининговые программы дают хороший эффект. За последнее время по их совокупным результатам рак был установлен у 110 пациентов. Но самое главное, они позволяют выявлять его на ранней стадии, когда болезнь можно вылечить.

Все, что требуется от населения, — это воспользоваться предлагаемыми возможностями! И понять, что современный человек – тот, кто ответственно относится к своему здоровью.