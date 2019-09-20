Проект «Одаренный ребенок» — одна из лучших российских практик

На всероссийском семинаре-совещании «Лучшие региональные и муниципальные практики в области детства: механизмы поиска, оценки и тиражирования», проводимом Агентством стратегических инициатив, проект Республики Саха (Якутия) «Одаренный ребенок» представлен как одна из лучших российских региональных практик в области образования.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Якутии, масштабное мероприятие федерального значения состоялось на площадке «Точки кипения» в Москве и собрало из 29 регионов страны более 80 представителей исполнительных органов государственной власти, реализующих мероприятия в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом РФ. Якутию, как регион, успешно реализующий проект «Одаренный ребенок» с доказанной эффективностью, пригласили выступить с авторской презентацией.

Как отметил в своем выступлении министр образования и науки РС(Я) Владимир Егоров, сегодня развитие системы дошкольного образования Якутии направлено на реализацию всех ориентиров, обозначенных в Указе Президента страны Владимира Путина «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и в Указе Главы республики Айсена Николаева «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)». Таким образом, идет целенаправленная работа и есть положительные результаты в выявлении и развитии задатков и способностей каждого ребёнка с раннего возраста.

В целях углубленной работы в этом направлении сегодня по всей республике активно реализуется проект «Одаренный ребенок», который охватывает 107 дошкольных учреждений и 14 школ. Отметим, что проект под названием «Создание эффективной системы выявления задатков и развития способностей детей в ДОО и школе» был инициирован Агентством стратегических инициатив РФ в 2014-м году. В Якутии он получил продолжение и массовое развитие под названием «Одаренный ребенок». В этом году заканчивается этап апробации проекта, далее он будет внедрен во все детские сады республики.

Как считают эксперты, основой успешного и неожиданно стремительного развития данного проекта на территории Якутии является грамотный подход к управлению процессом.

«Мы считаем, что это принципиально важный проект. Это переход от селективного подхода, когда мы просто отбираем детей, к подходу, когда мы пытаемся развивать способности и задатки каждого ребенка. С этой точки зрения, это пример действительно лучшей практики, потому что, к сожалению, такой метод работы очень редко реализуется в других регионах нашей страны. В основном, все сходится к участию в олимпиадах, что тоже, безусловно, имеет право на существование, но должно дополняться работой с одаренностью детей. Тем более если это начинается с дошкольного возраста, когда способности ребенка достаточно пластичны и очень многое зависит от общей установки. Успешность реализации этого проекта в Якутии, конечно же, заключается в комплексном подходе — это руководитель, команда, сплоченность, понимание целей и задач, выбор правильных партнеров и конечно же, поддержка руководства региона», — отметил врио ректора Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий Марголис.

В целом, Якутия на федеральном уровне оценивается как фокус-регион, где динамично развивается система дошкольного образования. Подтверждением этому является и то, что недавно дошкольные учреждения региона вошли в число победителей конкурса лучших практик, способствующих доступности и повышению качества дошкольного образования, проведенного Минпросвещения РФ. При этом из 15 победителей 6 – представители Якутии. На семинаре-совещании Якутия представила выставку научно-прикладной работы системы дошкольного образования. Большой интерес у участников из других регионов вызвали региональные программы, книги, научно-методические пособия, прикладные поделки, самодельные куклы дошкольников и другие практические материалы.

В ходе работы семинара-совещания участники поделились опытом работы по разным направлениям, сделали анализ ключевых проблем в области семьи и детства, наметили пути сотрудничества и реализации совместных проектов. Также проведена проектная сессия по обсуждению механизмов тиражирования лучших практик.

«Подход выявления, наблюдения и развития одаренности имеет колоссальной потенциал для дальнейшего развития и распространения в других субъектах. Практика, представленная Якутией, является значимой в том плане, что она работает индивидуально с особенностями одаренности каждого ребенка. Это очень важно. Проект участвует в конкурсе АСИ по отбору лучших практик в сфере семьи и детства и есть все признаки того, что он будет признан лучшей региональной практикой, будет далее внедрен и востребован в других регионах страны», – выразила уверенность Надежда Иванова, заместитель руководителя департамента развития новых форм образований Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.