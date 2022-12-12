Проект «Навахту.рф» — призер общероссийского конкурса

Якутский проект «Навахту.рф» занял второе место на общероссийском конкурсе Минтруда РФ

Проект «Навахту.рф» занял второе место в номинации «Лучшие практики взаимодействия с работодателем, образовательными организациями и центрами занятости населения».

«Почти 1000 практик из 73 субъектов были представлены на общероссийском конкурсе, мы вышли в финал и заняли призовые места. Проект «Навахту.рф» реализуется по поручению главы республики Айсена Николаева для трудоустройства местных кадров в промышленность. Проект еще раз подтвердил свою эффективность и востребованность не только в Якутии, но и в масштабах всей страны. Наш проект станет важным инструментом привлечения населения на Дальний Восток и Арктику», – прокомментировал итоги конкурса первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

Напомним, более 1400 якутян были трудоустроены на промышленные производства с начала реализации в регионе проекта Навахту.рф. За полтора года команда проекта собрала базу данных, в которую вошли из свыше 14 тысяч человек.

Проект стартовал в ноябре 2020 года по поручению главы Якутии Айсена Николаева. Благодаря проекту новую работу находят не только состоящие на учёте безработные жители, но и те, кто хочет перейти на более высокооплачиваемые должности. Поиск вакансий, подготовка документов, переобучение происходят бесплатно и удалённо на цифровой платформе проекта.