06.03.2020
11:44
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Культура & Образование

Проект «Музыка для всех» хотят распространить в Сибири

5-6 марта в Новосибирской консерватории проходит Всероссийская Научно-практическая конференция «Взаимодействие учреждений культуры и образования в музыкальном образовании детей». В рамках конференции рассматривается вопрос масштабирования проекта «Музыка для всех» в регионах Сибири.

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Высшая школа музыки РС (Я) является со организатором данной конференции, на котором детально был рассмотрен вопрос продвижения проекта в Сибирском регионе, что вызвало неподдельный интерес не только участников конференции, но и руководства министерств культуры и образования области. Проведен круглый стол по данной теме с участием заместителя начальника культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Владимира Ефимовича ДЕРТАВЦА.

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Якутяне представили 13 стендовых докладов, и на самой конференции 8 человек выступили в разных секциях по проекту «Музыка для всех». Большую делегацию Якутии сегодня принял заместитель министра культуры Новосибирской области САЗОНОВ Евгений Александрович. С докладом «Музыка для всех: этапы развития и перспективы» выступила ХАРАЙБАТОВА Ольга Михайловна, руководитель проекта «Музыка для всех».

Приятным сюрпризом явился концерт студентов Консерватории среди которых была пианистка Ксения ПРЯЛКИНА, которая начинала свою музыкальную карьеру с обучения в Чульманской Детской музыкальной школе.

Фото: Пресс-служба Высшей школы музыки РС (Я).
Источник: Пресс-служба Высшей школы музыки РС (Я).
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