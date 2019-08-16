Проект моста через Лену хотят включить в нацпрограмму развития Дальнего Востока

Проект моста через Лену в Якутии включен в проект разрабатываемой национальной программы развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2020-2025 годах, который обсудят в сентябре на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель правительства республики Владимир Солодов.

«Программа сформирована, она стала результатом года работы. Большой вклад в ее создание внесли сами граждане. Был запущен сайт дв2025.рф, на котором только от жителей Якутии было зарегистрировано более 3 тысяч предложений. Самыми популярными из них стали предложения по развитию инфраструктуры, социальных объектов, транспортной доступности. В качестве приоритетов мы хотели бы видеть в национальной программе мост через Лену, газопроводную систему, обеспечивающую Якутск, реконструкцию аэропорта столицы региона, а также вторую очередь Якутской ГРЭС-2», — сказал Владимир Солодов.

Он отметил, что лидером голосования стал проект строительства моста через Лену.

«Якутия — самый активный регион по количеству предложенных идей. Наиболее популярными из внесенных стали предложения по развитию инфраструктуры, социальных объектов, транспортной доступности. В республике лидером стал проект по строительству Ленского моста», – добавил премьер.

Поручение разработать национальную программу по развитию ДФО до 2025 года дал президент России Владимир Путин. Она должна объединить мероприятия уже принятых нацпроектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам мероприятия в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей.