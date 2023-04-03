Проект «Малые этносы большой страны» в Хангаласском улусе

В минувшие выходные начались съемки документального фильма по проекту «Малые этносы большой страны», ставшего победителем Президентского Фонда культурных инициатив. Съемочная группа побывала на XXI Республиканском фестивале «Играй гармонь! Живи, частушка!» в с. Булгунняхтах Хангаласского улуса. Фильм расскажет о потомках ямщиков, культуре, фольклоре.

Анжелика Тупицына, руководитель проекта: «Цель нашего проекта: изучение и популяризация культуры малых этносов Республики Саха (Якутия). Русские старожилы, внесли огромный вклад в развитие нашего региона, от земледелия до укрепления веры Православной, но к сожалению, они мало известны за пределами Якутии. Фильмы, которые будут созданы в рамках проекта выйдут на региональном и федеральном телевидении».

Проект «Малые этносы большой страны» обширный, и предусматривает сохранение этнокультурного нематериального наследия малых этносов Республики Саха(Якутия), а также формирование образовательного модуля «История России — этнорегионолистика» для внедрения в образовательную программу Якутской духовной семинарии.

Проект реализует Якутская Региональная общественная организация по защите прав семьи материнства и детства «Милосердие». Организацией уже успешно реализован ряд проектов, получивших Президентские гранты.